'Beyaz seçmenlere hitap edebilir...' Kamala Harris, Başkan Yardımcısının kimliğini açıkladı

Yayınlanma: 06.08.2024 - 16:18

Güncelleme: 06.08.2024 - 16:18

Kamala Harris, ABD başkanlık seçimlerinde Minnesota Valisi Tim Walz'ı başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Walz, ABD Ordusu Ulusal Muhafız gazisi ve eski öğretmen olup, 2006 yılında Cumhuriyetçi eğilimli bir bölgede ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilmiş ve 2018'de Minnesota Valisi olmuştur.

WALTZ'IN VALİ OLARAK GEÇMİŞİ

Vali olarak Walz, ücretsiz okul yemekleri, iklim değişikliği ile mücadele hedefleri, orta sınıf için vergi indirimleri ve Minnesota işçileri için genişletilmiş ücretli izin gibi ilerici bir gündem sürdürmüştür. Walz, kadınların kürtaj haklarını savunmuş ve silahlanmayı desteklemiştir.

Harris, Jamaika ve Hindistan'dan gelen göçmenlerin kızı olarak, ev sahibi eyaleti güvenilir bir şekilde Demokratlar için oy kullanan popüler bir Orta Batı politikacısını yanına alıyor. Walz'ın Ulusal Muhafız kariyeri ve başarılı bir lise futbol koçu olarak geçmişi, Trump'a karşı kırsal, beyaz seçmenleri çekmek için kullanılabilir.

Walz ayrıca, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıları kınadı ve sonraki günlerde bayrakların yarıya indirilmesini istedi. Walz, Gazze'de ateşkesi desteklediğini söyledi. Walz, ABD'nin Gazze'deki savaşı finanse etmesine karşı yapılan protestolar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesele insani bir krizdir. Protestocular, seslerini duyurmak için her türlü hakka sahip. Bu insanlar, gidişatta bir değişiklik istiyorlar, barış için daha fazla baskı yapılmasını istiyorlar... Birbirine karşıt görüşleriniz olabilir: İsrail'in kendini savunma hakkı vardır ve 7 Ekim'deki vahşet kabul edilemez, ancak Filistinli sivillerin buna maruz kalması sona ermelidir."

SEÇİM STRATEJİSİ

Harris'in kampanyası, Walz'ın kırsal seçmenlerle bağ kurma yeteneğine güveniyor. Walz, Trump ve Vance'ı "garip" olarak nitelendirerek, genç seçmenlerle güçlü bir bağlantı kurmuştur. Minnesota'daki Carleton Koleji'nden siyaset bilimi profesörü Ryan Dawkins, Walz'ı "bir unicorn" olarak nitelendiriyor.

Walz, valilik görevinde yüz maskesi kullanımını zorunlu kılmış, evlilik içi tecavüzü yasa dışı hale getiren bir yasayı imzalamış ve COVID-19 pandemisi sırasında Minnesota'nın bütçe fazlalarını yönetmiştir. Ayrıca, George Floyd'un öldürülmesinin ardından eyaletin başsavcısını davayı yönetmekle görevlendirmiştir.