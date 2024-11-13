Beyonce üniversitede ders olarak işlenecek

Yayınlanma: 13.11.2024 - 12:23

Güncelleme: 13.11.2024 - 12:23

Ünlü şarkıcı Beyonce’nin, ABD’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde ders olarak işleneceği bildirildi.

‘Beyonce Tarih Yazıyor’ adlı dersi, önümüzdeki yıldan itibaren müzik profesörü Daphne Brook verecek.

Yale Üniversitesi'nde Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü Brooks, 32 Grammy ödüllü Beyonce’nin repertuvarını öğrencilerin 'siyahi entelektüeller' hakkında bilgi edinmeleri için bir 'portal' olarak kullanmayı amaçladığını ifade ederek, “Bu derste Beyonce’nin entelektüel değişimine odaklanacağım” dedi.