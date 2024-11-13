Beyonce üniversitede ders olarak işlenecek

32 Grammy ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu Beyonce, Yale Üniversitesi’nde ders olarak işlenecek.

Beyonce üniversitede ders olarak işlenecek
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DHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 12:23

Ünlü şarkıcı Beyonce’nin, ABD’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde ders olarak işleneceği bildirildi.

‘Beyonce Tarih Yazıyor’ adlı dersi, önümüzdeki yıldan itibaren müzik profesörü Daphne Brook verecek.

Yale Üniversitesi'nde Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü Brooks, 32 Grammy ödüllü Beyonce’nin repertuvarını öğrencilerin 'siyahi entelektüeller' hakkında bilgi edinmeleri için bir 'portal' olarak kullanmayı amaçladığını ifade ederek, “Bu derste Beyonce’nin entelektüel değişimine odaklanacağım” dedi.


Etiketler: #ABD #Beyonce

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