Ünlülerin Kamala Harris’e destekleri devam ediyor: Beyonce'den rekor bağış!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 14:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 14:00

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına büyük bir destek verdi.

Grammy ödüllü sanatçının, Harris'in kampanyasına 4 milyon dolar bağışta bulunacağı ve ayrıca kampanya kapsamındaki bir etkinlikte sahne alacağı öğrenildi. Beyonce'nin bu etkinlik için programını özel olarak boşalttığı iddia ediliyor.

Beyonce, ayrıca Harris'e "Freedom" adlı şarkısını kampanyasında kullanma izni verdi. Şarkıcı, Kamala Harris'in adaylığını duyurduktan sonra çiçek göndererek şu mesajı iletti: "Kamala, büyük bir belirsizliğin olduğu bu dönemde, olabileceklere inanarak, olmuş olanın yükünü taşımadan liderlik etmeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin yanınızdayız."

Kamala Harris'in başkanlık adaylığını açıklamasının ardından sanat dünyasından gelen destekler artarak devam ediyor.

ABD'li oyuncular George Clooney, Jamie Lee Curtis, Mark Ruffalo, Mandy Moore, Octavia Spencer, John Legend, Barbra Streisand, Taylor Swift, Ariana Grande, Katy Perry gibi ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla Harris'i desteklediklerini duyurmuştu. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve First Lady Michelle Obama da Kamala Harris'e destek veren isimler arasında yer alıyor.