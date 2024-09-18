Lübnan'da patlama sesleri: Bu kez telsizler patlatıldı!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:41

Güncelleme: 18.09.2024 - 21:17

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

Olay yerinde bulunan muhabirler patlamanın sesini duyarken, görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BU KEZ TELSİZLER PATLATILDI

İsrail devlet televizyonu KAN ise Lübnan’da çağrı cihazlarında yeni patlamalar olduğunu iddia etti. Yerel kaynaklar da olayda telsizlerin patladığını ileri sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, yaptığı açıklamada, telsiz cihazlarının patlaması sonucu onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YÜZLERCE YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut ve diğer bölgelerde telsiz patlamalarının yol açtığı can kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, patlamalar sonucu 12 kişinin öldüğü bildirilmişti.

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

LÜBNAN SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Lübnan Silahlı Kuvvetleri, halktan tıbbi müdahale ihtiyacı durumlarının yaşandığı bölgelerde kalabalık oluşturulmaması çağrısında bulunarak, “Ordu komutanlığı vatandaşlardan, sağlık ekiplerinin gelmesine izin vermek için güvenlik olaylarına tanık olan yerlerde toplanmamalarını istedi” dedi. Lübnan medyası, çift yönlü telsizler ve çağrı cihazlarında yeni patlamaların meydana geldiğini duyurdu