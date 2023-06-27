Beyrut'ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü

Yayınlanma: 27.06.2023 - 16:22

Güncelleme: 27.06.2023 - 16:22

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Zuqaq al-Blat bölgesindeki bir sokakta bulunan jeneratörde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler 6 araç, 3 apartman ve bir dükkana sıçradı.

Ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan olmadı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlattı.

