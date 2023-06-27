Beyrut'ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü

Lübnan başkenti Beyrut'taki bir sokakta jeneratörün patlaması sonucu çıkan yangın araçlara, apartmanlara ve bir dükkana sıçradı.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 16:22
Beyrut'ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Zuqaq al-Blat bölgesindeki bir sokakta bulunan jeneratörde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler 6 araç, 3 apartman ve bir dükkana sıçradı.

Ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan olmadı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlattı.


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