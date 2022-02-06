Bezos'un lüks yatı için Rotterdam'daki tarihi köprünün sökülmesi talebine tepki yağıyor

06 Şubat 2022 Pazar, 12:40

Reuters

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Jeff Bezos'un Hollanda'da yaptırdığı süper lüks yatın geçmesi için tarihi Koningshavenbrug Köprüsü'nün sökülmesi durumunda Rotterdam halkı çürük yumurtalı eylem yapacak.

Sosyal medya üzerinden yapılan çürük yumurta eylemi çağrısına binlerce kişiden olumlu yanıt geldi.

Bezos'un, Rotterdam'ın güneydoğusunda bulunan Alblasserdam'da yapımı devam eden 430 milyon euroluk lüks yatı ile ilgili tartışma sürüyor.

Yatın tamamlandıktan sonra geçmesi için, "De Hef" olarak bilinen Rotterdam'daki Koningshavenbrug Köprüsü'nün bir bölümünün geçici olarak sökülmesi gündeme geldi.

Çünkü Rotterdam'daki köprü tamamen açıkken yaklaşık 46 metre dikey açıklığa ulaşabiliyor. Bu da Bezos'un dev teknesinin geçmek için yeterli değil.

Rotterdam Belediyesi'nin 2017'deki bakım ve yenileme çalışmaları sonrası bir daha köprüye dokunulmayacağı sözüne rağmen Bezos'un yatı için tekrar sökülmesinin gündeme gelmesi, kent sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Rotterdamlılar, De Hef'ten geçmesi halinde Bezos'un yatını çürük yumurta ile kaplayacak.

Panlo Strörmann adlı Rotterdamlı bir Facbook kullanıcısının çürük yumurtalı eylem çağrısına kısa sürede binlerce olumlu yanıt geldi.

Eylem çağrısında, köprünün açılması durumunda herkesin tekneye atmak için æberaberinde kolilerce çürük yumurta getirmesi istendi.

Rotterdam'ın 2. Dünya Savaşı'nda Nazi bombardımanı nedeniyle yerle bir olduğu ve kent halkı tarafından yeniden inşa edildiği vurgulanan çağrıda, "Megaloman bir milyarderin fallus sembolü için bir taşın bile yerinden oynatılmasana kavgasız izin vermeyiz" dendi.

"HER ŞEYİ YAPAMAYACAKLARINI ANLAMALILAR"

Pablo Strörmann, sosyal medyadaki kişisel tepkisinin bu kadar büyük ilgi görmesi nedeniyle şaşkın, sonuçtan da memnun. Duygularını şu sözlerle dile getiriyor:

"Ben bir Rotterdamlıyım ve bence çok parası olan insanlar her şeyi yapamayacağını anlamalı. Bu çağrı ile sesimizi eğlenceli bir şekilde duyuruyoruz. Ve bence bu çok iyi gidiyor" dedi.

Reuters

HENÜZ BİR KARAR ALINMADI

Rotterdam Belediyesi ise tarihi köprünün bir bölümünün Jeff Bezos'un yatı için sökülmesi konusunda alınmış bir karar bulunmadığını bildirdi.

Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'in sözcüsü, bu konudaki haberlerin erken olduğunu belirterek, "İl yönetimi bir talep aldı ama izin için henüz başvuru yapılmadı. Bunu bekliyoruz" dedi.

Köprünün sökülmesi durumunda masrafların nasıl karşılanacağı belli değil.

Belediye, Bezos ve yatı inşa eden Oceanco adlı şirketten açıklama bekliyor.

1878 yılında inşa edilen demiryolu köprüsü, Noordereiland kıyılarını ve Feijenoord bölgesini birbirine bağlıyor.

Breda ve Rotterdam arasındaki demiryolu hattının bir parçasını oluşturan köprü, 2. Dünya Savaşı'nda ağır hasar gördü ve savaş sonrası restore edildi

De Hef, 1993 yılında ulusal anıt olarak ilan edildi.