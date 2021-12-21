Ezeli rakibine sataşmaya devam ediyor: Musk'tan Bezos'a 'Jakuzi' göndermesi
Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'ın sahibi ve son olarak Time dergisi tarafından "yılın kişisi" seçilen multimilyarder iş insanı Elon Musk, ezeli rakibi olan Amazon'un kurucusu multimilyarder iş insanı Bezos’un kendini biraz fazla ciddiye aldığını savundu.
Aklına geleni sakınmadan söylemesiyle tanınan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, “Dünyanın En Zenginleri” listesindeki ezeli rakibi Jeff Bezos'la dalga geçmeye devam ediyor.
Sözcü'nün İngiliz Financial Times'a dayandırdığı röportajda Musk, daha önce de sık sık takıldığı Amazon'un kurucusu Bezos'u anmayı ihmal etmedi. Elon Musk, Bezos için “Jakuzide daha az zaman geçirmeli” dedi.
Bezos'un, kendi kurduğu SpaceX'e rakip olan havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'a yeterince enerji harcamadığını söyleyen Musk, “Bazı yollarla onu Blue Origin'e daha fazla zaman harcamaya teşvik etmeye çalışıyorum, böylece daha fazla gelişme sağlayabilirler. Bir arkadaşımın dediği gibi, Blue Origin'de daha çok, jakuzide daha az zaman geçirmeli” diye konuştu.
‘KENDİNİ FAZLA CİDDİYE ALIYOR’
Musk, Bezos'un mühendislik alanında yetenekli olduğunu, ama kendini biraz fazla ciddiye aldığını savundu.
Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin, Space X’le imzalanan 2,9 milyar dolarlık Ay’a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla daha önce NASA’ya açtığı davayı kaybetmişti.
Video Haberler
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
- İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı
- Asgari ücretle ilgili kritik gelişme
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Akaryakıt zamları durduruldu
- Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Sezai Aydın yaşamını yitirdi
- Tevfik Göksu fena yakalandı
- Hakan Ural: Erdoğan'ı sevdiğim için hedef gösteriliyorum