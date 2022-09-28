Biden 2023 mali yılında mülteci kabul sınırını değiştirmedi

ABD, 2022'de olduğu gibi 2023 yılında maksimum 125 bin mülteci kabul edecek.

AA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 02:18
Biden 2023 mali yılında mülteci kabul sınırını değiştirmedi
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ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için mülteci kabul sayısını geçen yıl ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi.

Biden, Dışişleri Bakanlığına gönderdiği mektupta 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılı için mülteci sınırını bildirdi.

Mektupta Biden, bu sınırı geçen yıl ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi.

Biden yönetimi geçen yıl mülteci kabul sınırını arttırsa da son 1 yılda ABD'ye kabul edilen mülteci sayısı 20 bin olmuştu.


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