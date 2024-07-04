Biden çekilecek mi? Demokratların gözü Harris’te

Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:50

Güncelleme: 04.07.2024 - 17:51

ABD başkan adayları Donald J. Trump ve Joe Biden, geçen hafta cuma günü gerçekleşen ‘başkanlık münazarası’nda karşı karşıya geldi.

Münazara başkan adaylarına, gelecek planlarını kamuoyuna sunmaları, ABD halkının sorularına cevap vermeleri ve ülkenin durumunu tartışmaları için bir fırsat sunuyor.

Normalde bir formalite olarak görülen ve oy oranlarına çok da etki etmeyen münazara, ABD Başkanı Joe Biden’ın sergilediği 'başarısız' performanstan dolayı Demokratik Parti seçmeni için büyük bir tedirginlik kaynağı oldu.

Kamuoyu yoklamalarına göre bu program, sürekli kekeleyen, cümlelerini bitirmekte zorlanan ve fiziksel olarak oldukça yavaş hareket eden Biden için yüzde altılık bir oy kaybına mal oldu ve başkan adayı Donald Trump, bu işten karlı çıktı.

RAKİP GERİDEN GELİYOR

Joe Biden, yarıştan çekilmeyeceğini ve “sonuna kadar gideceğini” resmen duyurmuş olsa da ABD basını, "başkanlık görevini yerine getirebilecek halde olduğunu kanıtlaması gerekiyor" dedi.

Biden, seçilmeye uygun olduğunu kanıtlama çabasındayken Demokratik Parti tabanı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i öne çıkardı.

Reuters’ın haberine göre, Biden’ın yarıştan çekilmesi halinde Demokrat Parti’nin en güçlü adayının Kamala Harris olduğu belirtiliyor.

Ipsos ve Reuters tarafından yürütülen halk yoklamasına göre, Harris’in aday olması halinde oy oranının yüzde 42 olacağı öngörülüyor. Bu oran, Trump’ın tahmini oy oranınından sadece yüzde 1 daha az ve Biden’ın tahmini oy oranından ise yüzde 5 daha fazla.

KAMALA HARRIS KİMDİR?

ABD'nin ilk Asya kökenli siyahi kadın Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris, Howard Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunu.

14 yılını avukat olarak geçiren Harris, ilk kez 2004 yılında San Francisco Bölge Başsavcısı, sonrasında da 2011 yılında Kaliforniya eyaleti Başsavcısı olarak görev yaptı. Görevi esnasında LGBTQ+ ve azınlık hakları savuncusu olarak öne çıktı. Bunun yanında bireysel silahlanmaya karşı da çalışmalar yaptı.

6 yıl sonra, 2017 yılında Beyaz Saray’a Demokrat Parti milletvekili olarak adımını attı. 2020 yılındaki seçimlerde Biden, Kamala Harris ile beraber girdiği yarışı kazandı. Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Harris, Biden’dan sonra ABD'nin en önemli ikinci ismi.

DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR

Harris, bazı Demokratlar ve seçmen tabanının bir kısmının desteğine sahip. Fakat 59 yaşındaki siyasetçi, Biden’ın seçim kampanyasını destek vermeye devam ediyor.

Biden – Harris seçim kampanyasının sözcüsü Rhyan Lake, “Başkan Yardımcısı Harris, başkanlık yarışında Biden’ın ortağı olmaktan gurur duyuyor” dedi.

Açıklamasının devamında Rhyan, “Trump ve Cumhuriyetçiler ne derse desin Harris, ABD başkanıyla yürüttükleri seçim kampanyasına tam destek vermeye ve Donald Trump’a karşı açılan davayı kovuşturmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Biden – Harris kampanyasının en önemli bağışçılarından olan, Netflix yayın platformunun kurucu ortaklarından Reed Hastings, “Biden kenara çekilmeli; genç ve dinamik Demokrat lider (Harris), Trump’ı yenerek bizi güvenliğe ve refaha sevk etmeli” diyor.