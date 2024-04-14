Biden duyurdu: İran saldırısı sonrası G7 acil toplanıyor

ABD Başkanı Joe Biden, İran’ın İsrail’in askeri tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD uçakları ve savunma sistemlerinin de saldırı sırasında devreye girdiğini ve İsrail’e destek olduğunu duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:41
Biden duyurdu: İran saldırısı sonrası G7 acil toplanıyor
Abone Ol google-news

ABD Başkanı Biden, yaptığı açıklamada, İran’ın saldırısına verilecek diplomatik yanıtı değerlendirmek üzere G7 liderlerinin bugün bir araya geleceğini belirterek, “İran'ın küstah saldırısına karşı birleşik bir diplomatik yanıtın koordine edilmesi amacıyla G7 liderleri dostlarımı bir araya getireceğim. Ekibim bölgedeki mevkidaşlarıyla temas halinde olacak. İsrail liderleriyle de yakın temas halinde olacağız. Bugün kuvvetlerimize ya da tesislerimize yönelik bir saldırı görmemiş olsak da tüm tehditlere karşı tetikte olacağız ve halkımızı korumak için gerekli tüm adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca, İsrail'e verdikleri desteği yineleyerek, “İran ve İran’ın Yemen, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren unsurları İsrail'deki askeri tesislere eşi benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Benim talimatımla, İsrail'in savunmasını desteklemek üzere, ABD ordusu geçtiğimiz hafta boyunca bölgeye uçaklar ve balistik füze savunma destroyerleri sevk etti. Bu konuşlandırmalar ve askerlerimizin olağanüstü becerileri sayesinde İsrail'in gelen insansız hava araçlarının ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesine yardımcı olduk” dedi.

 

 


İran haberleri G7 haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

İsrail gizli servisi Mossad'tan Hamas iddiası: 'Reddettiler...'

İsrail gizli servisi Mossad'tan Hamas iddiası: 'Reddettiler...'
İran'ın saldırısının ardından Çin'den ilk açıklama

İran'ın saldırısının ardından Çin'den ilk açıklama
AB'den İran-İsrail gerilimine dair ilk açıklama

AB'den İran-İsrail gerilimine dair ilk açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'ye gözdağı: İsrail'e destek verirse...

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'ye gözdağı: İsrail'e destek verirse...
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Yassıada’yı yıllık 4.2 milyon liraya kiralayan Albayrak Grubu turist arıyor

Yassıada’yı yıllık 4.2 milyon liraya kiralayan Albayrak Grubu turist arıyor
Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi yenerek final serisinde durumu eşitledi!

Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi yenerek final serisinde durumu eşitledi!
DB'den Türkiye'ye 18 milyar dolar kredi... Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum

DB'den Türkiye'ye 18 milyar dolar kredi... Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum
İstanbul’da 24 saatlik trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı! Girişleri yasaklandı

İstanbul’da 24 saatlik trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı! Girişleri yasaklandı
Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu