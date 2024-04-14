Biden duyurdu: İran saldırısı sonrası G7 acil toplanıyor

Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:41

Güncelleme: 14.04.2024 - 10:41

ABD Başkanı Biden, yaptığı açıklamada, İran’ın saldırısına verilecek diplomatik yanıtı değerlendirmek üzere G7 liderlerinin bugün bir araya geleceğini belirterek, “İran'ın küstah saldırısına karşı birleşik bir diplomatik yanıtın koordine edilmesi amacıyla G7 liderleri dostlarımı bir araya getireceğim. Ekibim bölgedeki mevkidaşlarıyla temas halinde olacak. İsrail liderleriyle de yakın temas halinde olacağız. Bugün kuvvetlerimize ya da tesislerimize yönelik bir saldırı görmemiş olsak da tüm tehditlere karşı tetikte olacağız ve halkımızı korumak için gerekli tüm adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca, İsrail'e verdikleri desteği yineleyerek, “İran ve İran’ın Yemen, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren unsurları İsrail'deki askeri tesislere eşi benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Benim talimatımla, İsrail'in savunmasını desteklemek üzere, ABD ordusu geçtiğimiz hafta boyunca bölgeye uçaklar ve balistik füze savunma destroyerleri sevk etti. Bu konuşlandırmalar ve askerlerimizin olağanüstü becerileri sayesinde İsrail'in gelen insansız hava araçlarının ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesine yardımcı olduk” dedi.