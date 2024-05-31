Biden, Normandiya Çıkarması’nın 80. Yıldönümü için Fransa’ya gidiyor

Yayınlanma: 31.05.2024 - 10:28

Güncelleme: 31.05.2024 - 10:28

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “6 Haziran'da Başkan, First Lady Jill Biden ile birlikte Fransa ve Avrupa'nın kurtuluşunun yolunu açan Normandiya'daki Müttefik çıkarmasının 80. yıldönümünü anmak üzere konuşmalar yapacak ve etkinliklere katılacak. 73 bin cesur Amerikalı 6 Haziran 1944'te Normandiya'daki Utah ve Omaha sahillerine çıktı” denildi.

Başkan Biden’ın 7 Haziran'da Fransa'nın Pointe du Hoc kentinde özgürlük ve demokrasiyi savunmanın önemi hakkında konuşma yapacağı, 8 Haziran’da Paris’e geçeceği ifade edildi. Normandiya Çıkarması, ABD'li General Dwight D. Eisenhower kumandasındaki Müttefik kuvvetlerinin Fransa sahillerine 1944'teki hücum harekâtıdır.