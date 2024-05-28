Zelenski: "(Biden'ın barış zirvesine katılmaması) Putin'e kişisel bir alkış tutmuş olacak”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsviçre'nin ev sahipliğinde haziranda düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmamasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 17:20
Zelenski:
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Zelenski, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın barış zirvesini bozmak, savaşı uzatmak için her şeyi yaptığını görüyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim çalışmaları nedeniyle gelecek ay İsviçre'de düzenlenecek barış zirvesine katılmayacağıyla ilgili bir soruya Zelenski, "Başkan Biden'ın bizzat orada olmasını isterim. ABD'nin zirveyi desteklediğinin farkındayım ancak hangi düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Bunun güçlü bir karar olmadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.

"BAŞKAN BİDEN'A İHTİYAÇ VAR"

Zelenskiy şunları kaydetti: "Şimdi çok basit bir durum var. Tüm dünyanın düzenlediği bir barış zirvesi var. Sonrasında da Rusya'nın sürdürmeye çalıştığı bir şey olacak.

Bu zirvenin Başkan Biden'a ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Diğer liderlerin de Başkan Biden'a ihtiyacı var çünkü ABD'nin tepkisini değerlendiriyorlar. Yani katılmamasıyla Putin'e yalnızca kişisel bir alkış tutmuş olacak."


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