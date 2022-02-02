Son dakika | Çelik'ten Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin açıklama

02 Şubat 2022 Çarşamba, 13:07

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla milletvekilleriyle düzenlenen kahvaltının ardından basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın yarın gerçekleştiriceği Ukrayna ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30'uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek bu ziyaret. Siyasi konulardan ticarete, ithalat-ihracattan geniş bir yelpazeye kadar geniş bir ajanda var. Karadeniz'de tekrar bir savaşın olmaması için sağduyulu diplomasiyi çalıştıran çabaların geride kaldığını görüyoruz" dedi.

Erdoğan'ın ziyaretinin önemli olduğunu belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız hem Ukrayna hem Rusya tarafıyla açık bir şekilde konuşabilen bir lider olarak bu ziyareti gerçekleştiriyor. Mesele Ukrayna-Rusya meselesi olmaktan çok Rusya-AB, Rusya-ABD, Rusya-NATO gerilimine dönüşmüş durumda. Türkiye istisnai bir role sahip" diye konuştu.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME ADIMLARI

Ermenistan ile normalleşme adımlarını takip ettiklerini anlatan Çelik, "Artık uçuşlar başlıyor. Buraya nasıl gelindiğiyle ilgili uzun bir yol var. Diasporanın Türkiye-Ermenistan ilişkilerini zehirleyen, Batı demokrasilerini zehirlemeye çalışan çabası Türkiye tarafından güçlü bir mücadeleyle karşılık gördü. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde bir takım protokoller ortaya çıkmıştı. Ermenistan tarafından Ermenistan Anayasa Mahkemesi o protokolleri iptal etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Arşivlerimizi açalım, acıları analım. Bölgede barışı ve diyaloğu hakim kılalım' şeklinde mesaj vermişti. O dönemlerden sonra Ermenistan'ın en büyük problemi Karabağ'daki işgaliydi" ifadelerini kullandı.