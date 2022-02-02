Son dakika | Çelik'ten Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin açıklama
Son dakika | AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna’ya yapacağı ziyaret Karadeniz açısından son derece önemli olacaktır. Cumhurbaşkanımız hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla meseleyi açıkça konuşabilen bir lider olarak bu inisiyatifi gerçekleştiriyor. Burada herhangi bir problem çıkmaması için bu inisiyatifin alınması son derece kıymetli olacakır" dedi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla milletvekilleriyle düzenlenen kahvaltının ardından basın toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın yarın gerçekleştiriceği Ukrayna ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30'uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek bu ziyaret. Siyasi konulardan ticarete, ithalat-ihracattan geniş bir yelpazeye kadar geniş bir ajanda var. Karadeniz'de tekrar bir savaşın olmaması için sağduyulu diplomasiyi çalıştıran çabaların geride kaldığını görüyoruz" dedi.
Erdoğan'ın ziyaretinin önemli olduğunu belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız hem Ukrayna hem Rusya tarafıyla açık bir şekilde konuşabilen bir lider olarak bu ziyareti gerçekleştiriyor. Mesele Ukrayna-Rusya meselesi olmaktan çok Rusya-AB, Rusya-ABD, Rusya-NATO gerilimine dönüşmüş durumda. Türkiye istisnai bir role sahip" diye konuştu.
ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME ADIMLARI
Ermenistan ile normalleşme adımlarını takip ettiklerini anlatan Çelik, "Artık uçuşlar başlıyor. Buraya nasıl gelindiğiyle ilgili uzun bir yol var. Diasporanın Türkiye-Ermenistan ilişkilerini zehirleyen, Batı demokrasilerini zehirlemeye çalışan çabası Türkiye tarafından güçlü bir mücadeleyle karşılık gördü. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde bir takım protokoller ortaya çıkmıştı. Ermenistan tarafından Ermenistan Anayasa Mahkemesi o protokolleri iptal etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Arşivlerimizi açalım, acıları analım. Bölgede barışı ve diyaloğu hakim kılalım' şeklinde mesaj vermişti. O dönemlerden sonra Ermenistan'ın en büyük problemi Karabağ'daki işgaliydi" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Çelik'ten Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin açıklama
- Valilik açıklaması: 9 kişi donarak öldü
- ABD ve NATO'nun Rusya'ya gönderdiği yanıtın ayrıntıları
- '33 lira' cinayetine 22 yıl hapis
- 'Korkumuz, bunun üç haneli olacağı...'
- Başkan Burak Elmas transferleri açıkladı
- Adliyede hırsızlık iddiası: Kuaför tutuklandı
- Beşiktaş yöneticisi transferi duyurdu
- AYM'den sonra şimdi de AİHM'i hedef aldı
- Bakan Koca'ya sert tepki: Cehaletiniz öldürüyor