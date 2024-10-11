Biden, Suriye kaynaklı ulusal acil durumu uzattı

ABD Başkanı Joe Biden, 'ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik Suriye kaynaklı olağandışı ve alışılmadık' tehditle başa çıkmak için ilan edilen ‘ulusal acil durum’ halinin uzatılmasına karar verdi.

Biden, Suriye kaynaklı ulusal acil durumu uzattı
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:50

Beyaz Saray'dan paylaşılan bildiride, Suriye kaynaklı olarak 14 Ekim 2019 tarihinde ilan edilen ulusal acil durumun 14 Ekim tarihinden sonra da 1 yıl süreyle uzatıldığı duyuruldu.

Bildiride; "Suriye’deki durumun IŞİD ile mücadeleyi zayıflattığı, sivil halkı tehlikeye attığı, bölgede barış, güvenlik ile istikrarı daha da tehdit ettiği; bu durumun ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve alışılmadık bir tehdit oluşturmaya devam ettiği" kaydedildi. 


Etiketler: #Beyaz saray #Joe Biden

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