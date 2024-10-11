Biden, Suriye kaynaklı ulusal acil durumu uzattı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:50

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:51

Beyaz Saray'dan paylaşılan bildiride, Suriye kaynaklı olarak 14 Ekim 2019 tarihinde ilan edilen ulusal acil durumun 14 Ekim tarihinden sonra da 1 yıl süreyle uzatıldığı duyuruldu.

Bildiride; "Suriye’deki durumun IŞİD ile mücadeleyi zayıflattığı, sivil halkı tehlikeye attığı, bölgede barış, güvenlik ile istikrarı daha da tehdit ettiği; bu durumun ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve alışılmadık bir tehdit oluşturmaya devam ettiği" kaydedildi.