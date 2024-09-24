Kremlin'den olası Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması: BRICS Zirvesi'nde bir araya gelecekler mi?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'nde bir araya geleceğine yönelik iddialara ilişkin, “İkili görüşmelerin takvimi hakkında konuşmamayı tercih ediyoruz. Özellikle de üçüncü ülkeler söz konusu olduğunda. Yine de muhtemelen bu bilgilerin birincil kaynağı onlar olmalıdır” dedi.

Kremlin'den olası Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması: BRICS Zirvesi'nde bir araya gelecekler mi?
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:24

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'nde bir araya geleceğine yönelik iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, Kremlin'in şu ana kadar BRICS Zirvesi programının ayrıntıları hakkında, özellikle de üçüncü ülkelerle temaslar söz konusu olduğunda konuşmamayı tercih ettiğini söyledi.

Peskov, BRICS zirvesi sırasında Erdoğan ile Esad arasında bir görüşme olasılığının tartışılıp tartışılmadığının sorulması üzerine şunları söyledi:

“Şimdilik programın detayları, ikili görüşmelerin takvimi (Kazan'daki BRICS forumu kapsamında) hakkında konuşmamayı tercih ediyoruz. Özellikle de üçüncü ülkeler söz konusu olduğunda. Yine de muhtemelen bu bilgilerin birincil kaynağı onlar olmalıdır.”

Erdoğan'ın, zirveye katılacağı biliniyor.

Suriyeli yetkililer, Esad'ın zirveye olası katılımı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin BRICS'e tam üyelik için başvurduğunu ve bunun değerlendirileceğini söylemişti.


Etiketler: #Rusya #suriye #Erdoğan #Beşar Esad

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