Biden, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan taahhüdünü yineledi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, bugün Beyaz Saray'da Kuleba ile bir araya geldi.
Görüşmede ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne taahhüdünü bir kez daha yineleyen Biden, Rusya'nın sözde "Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetini" "bağımsız" olarak tanıma kararının ardından ABD'nin uygulayacağı yaptırımlar konusunda Kuleba'yı bilgilendirdi.
Biden, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik ve makroekonomik destek vermeye devam edeceğinin altını çizerek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına yönelik, ABD'nin ortak ve müttefikleriyle yakın iş birliği içinde sert ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini kaydetti.
İlgili Haberler
- Biden'ın yaptırım açıklamasına Kremlin'den olay yanıt
- Biden'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin kritik açıklama: 'Yaptırımlara başlayacağım'
- İşgal iddiaları Biden'ın başını yaktı! Ukraynalı vekil dava açıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu aday
- Cehaletin iktidarından umutsuz ama zorunlu beklentiler
- ABD’yi çıldırtan, Rusların stratejik belirsizliği - Pepe ESCOBAR
- Küresel ‘Yapıcı Kaos’ - Nejat ESLEN
- İklim değişikliği ve olumsuz koşullar etkiledi
- Bilim Kurulu üyesinden açıklama
- Dudu Halamın bilezikleri
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!