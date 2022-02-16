Biden ve Macron telefonda Ukrayna'yı görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya gerginliğindeki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Macron, bugün Ukrayna krizi konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.
Rus ve Ukraynalı ortakları ile son dönemdeki görüşmelerini değerlendiren Biden ve Macron, Ukrayna konusunda diplomasi çağrılarını yineledi.
Biden ve Macron, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına karşılık olarak müttefik ve ortak ülkeler ile yakın koordinasyon içinde attıkları diplomasi ve caydırıcılık adımlarını ele alırken, aynı zamanda NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda atılacak sert ekonomik adımları görüştü.
İlgili Haberler
- Reuters'ın Ukrayna canlı yayınında garip olay: SSCB marşı duyuldu
- Biden'dan 'sürpriz' Ukrayna açıklaması: 'Rusya saldırırsa...'
- Uydu görüntüleri paylaşıldı: Ukrayna sınırında askeri hareketlilik
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
En Çok Okunan Haberler
- Dolar güne yükselişle başladı
- Özhaseki, partisinin oy oranını açıkladı
- Şahan Gökbakar'dan Habertürk'e Muharrem Sarıkaya tepkisi
- Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması
- Zam geldikçe devlet kazanıyor
- Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar konuldu
- KDV kararına düzeltme: O ürünlerde de vergiler düşürüldü
- Bayrampaşa'da gıda üretim tesisinde yangın!
- Yeni roman... Nouvella...
- Tanrı Assur’un Krallığı