Reuters'ın Ukrayna canlı yayınında garip olay: SSCB marşı duyuldu

Rusya-Ukrayna gerilimi dünya gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Son olarak Reuters’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’den yaptığı canlı yayında SSCB marşı duyuldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2022 Çarşamba, 02:22
Reuters'ın Ukrayna canlı yayınında garip olay: SSCB marşı duyuldu
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Dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen Ukrayna-Rusya krizinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından ABD Başkanı Biden da kameraların karşısına geçerek önemli mesajlar verdi. 

Biden yaptığı açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı bugün bazı askeri birliklerin Ukrayna yakınlarındaki mevzilerini terk ettiğini bildirdi. Bu iyi olurdu, ancak bunu henüz doğrulamadık” dedi. 

SSCB MARŞI

Karşılıklı açıklamalar devam ederken, Reuters Ukrayna’nın başkenti Kiev’den canlı yayın paylaştı. 6 saati aşkın devam eden yayının bir bölümünde SSCB marşı duyuldu.


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