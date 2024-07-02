Biden ve müttefikleri seçim kampanyası için rekor meblağda bağış topladı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:38

Güncelleme: 02.07.2024 - 12:38

ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibi ve Demokrat müttefikleri, ikinci çeyrekte 264 milyon dolar (8 milyar 632 milyon TL) bağış topladıklarını açıkladı. Bu miktarın 127 milyon doları Haziran ayında toplandı ve Biden'ın Donald Trump'a karşı yaşadığı 'korkunç' olarak tanımlanan tartışma günü rekor bir "taban" bağışı elde edildi.

TABAN BAĞIŞLARI VE GENİŞ DESTEK

Demokrat başkanın yeniden seçim kampanyasında 240 milyon dolar nakit mevcut olduğu belirtildi. Biden'ın ekibi, başkanın zayıf tartışma performansının ardından, bazı Demokratlardan adaylıktan çekilmesi çağrıları gelmesine rağmen, bağış toplama gücünü göstermek için hevesli.

Pazar ve pazartesi günleri, Biden'ın ekibi, önemli kampanya bağışçılarıyla zor telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerde, 81 yaşındaki Demokrat'ın başkanlık yarışında kalıp kalmaması gerektiği sorgulandı. Küçük bağışçılardan en fazla bağış toplanan gün perşembe olurken, tartışmayla ilgili endişelerin Demokrat çevrelerde paniğe yol açtığı cuma günü bu başarı devam etti.

Biden'ın kampanya yöneticisi Julie Chavez Rodriguez, "İkinci çeyrekteki bağış toplama başarımız, Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın arkasında sağlam duran kararlı ve büyüyen destek tabanının bir göstergesidir. Bu seçimde Başkan Biden'ın Amerikan halkı için mücadele ettiği ve Donald Trump'ın ise kendisi için savaştığı arasındaki farkı seçmenlerimiz net bir şekilde anlıyor" dedi.

KAMPANYA VATANDAŞLARDAN GENİŞ DESTEK ALDI

İkinci çeyrekte yapılan bağışların %95'i 200 doların altındaydı. Bu, kampanyanın, ortalama Amerikalılardan geniş destek aldığını ve yüksek meblağlı zengin bağışçılara aşırı bağımlı olmadığını vurgulamak için önemli bir noktaydı. Toplam bağış miktarı, Biden kampanyası, Demokratik Ulusal Komite ve ortak bağış komitelerine yapılan bağışları içeriyor.

Yeniden seçim çabası, Biden'ın Trump'ı yenmek için kazanması gereken siyasi mücadele alanlarındaki 200'den fazla kampanya ofisi ve 1,000'den fazla personel için harcama yapıyor.

Eski Başkan Donald Trump da önemli bağışlar topluyor. Geçen ay, Trump'ın kampanyası ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite, Mayıs ayında 141 milyon dolar topladıklarını açıkladı. Bu, Trump'ın sus parası davasında mahkum edilmesinin ardından gelen destek dalgası sayesinde, bir önceki ayın miktarını neredeyse ikiye katladı.