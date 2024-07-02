Yüksek Mahkeme'den Trump'a dokunulmazlık kararı... Biden'dan "korkunç bir kötülük" açıklaması

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:37

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:37

ABD’de Yüksek Mahkeme, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Donald Trump’ın önündeki ciddi hukuki sorunlardan birini önemli şekilde etkileyecek bir karara imza attı.

Mahkeme’deki altı hakim, başkanın Oval Ofis’te olduğu sürece yaptığı resmi işlemlerde dokunulmaz olduğuna hükmetti.

Söz konusu kararın, Trump'ın yargılandığı Kongre Baskını davasının seyrini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

BIDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Yüksek Mahkemesi’nin Donald Trump’a sağladığı kısmi dokunulmazlığa Başkan Joe Biden tepki gösterdi ve bunun “tehlikeli bir emsal” oluşturduğunu savundu.

Biden, söz konusu kararın hukukun üstünlüğünü sarstığını ve Amerikaya “korkunç bir kötülük” anlamına geldiğini söyledi.

Trump ise kararı demokrasi için “büyük bir kazanım” olarak değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme, görevdeki bir başkanın ancak "resmi nitelik taşımayan işler” üzerinden yargılanabileceği kararını verdi.

Bu kararın, Trump’a yöneltilen, 2020 seçimlerinde “sonuçları etkileme girişimi” suçlamalarına ilişkin hukuki süreci uzatması bekleniyor.

Söz konusu davada savcılar, Trump'ın hangi eylemleri başkan sıfatıyla gerçekleştirdiğini belirlemesi gerekecek.

"BİR KRAL GİBİ..."

Bu gelişmeyle, Kongre baskını ile ilgili suçlamalara ilişkin davada sonuç çıkma olasılığının Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce kalmadığı yorumu yapılıyor.

Trump'a bu davada isyana teşvik dahil bazı suçlamalar yöneltiliyor.

Karar sonrası canlı yayında bir değerlendirme yapan Joe Biden hükmü eleştirdi:

"Bu ulus, Amerika’da kral olmadığı ilkesi üzerine kurulmuştur. Her birimiz kanun önünde eşitiz. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. ABD başkanı bile. Bugünkü mahkeme kararı, bir başkanın yapabilecekleri konusunda neredeyse hiçbir sınırın olmadığı anlamına geliyor. Bir çeteyi ABD Kongre Binası'na gönderen bu adam, o gün olanlar nedeniyle olası bir cezai mahkumiyetle karşı karşıya. Amerikan halkı, yaklaşan seçimlerden önce bir mahkeme verilecek bir kararı hak ediyor.”

Yüksek Mahkeme’deki liberal görüşlü üç yargıç karara karşı oy kullandı.

O hakimlerden Sonia Sotomayor “Bu kararla başkan, bir kral gibi hukukun üzerinde bir konuma çıktı” görüşünü paylaştı.

Bu karar, Donald Trump’ın yargılandığı diğer davaları da etkileyebilir.

Eski ABD Başlanı, Florida’daki evinden çıkan gizli belgelerle ilgili olarak da suçlanıyordu.

CBS televizyonunun elde ettiği bilgiye göre, Trump’ın mahkum olduğu “sus payı” davası ile ilgili de avukatları hareket geçebilir.