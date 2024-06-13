Liderlerin yanından birden uzaklaştı: Biden'ı Meloni uyardı

Gaflarıyla sık sık gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'daki G7 Zirvesi'nde fotoğraf çekimi sırasında liderlerin yanından ayrıldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin uyarısıyla kareye geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 23:00
Liderlerin yanından birden uzaklaştı: Biden'ı Meloni uyardı
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81 yaşındaki Biden, İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde, paraşüt gösterisi sırasında yapılan fotoğraf çekiminde diğer G7 liderlerinden yavaşça uzaklaştı.

Bu anlar videoya yansırken, Biden'ın bir paraşütçüyü izliyormuş gibi göründüğü gözlemlendi.

MELONİ YANINA GİTTİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Biden'ın uzaklaştığını fark edince yanına giderek kolundan tutup onu tekrar kameralara yönlendirdi.

Öte yandan, Biden pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlenen bir konser sırasında da dikkat çekti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bulunduğu kalabalık bir grup şarkıya eşlik edip dans ederken, Biden kısa bir süre hareketsiz kalmıştı.


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