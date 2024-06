Liderlerin yanından birden uzaklaştı: Biden'ı Meloni uyardı

81 yaşındaki Biden, İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde, paraşüt gösterisi sırasında yapılan fotoğraf çekiminde diğer G7 liderlerinden yavaşça uzaklaştı.

Bu anlar videoya yansırken, Biden'ın bir paraşütçüyü izliyormuş gibi göründüğü gözlemlendi.

JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in.



Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group.



This wasn't the only awkward encounter between the two. Biden was caught on… pic.twitter.com/xf8NizIVgH