Liderlerin yanından birden uzaklaştı: Biden'ı Meloni uyardı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 23:00

Güncelleme: 13.06.2024 - 23:00

81 yaşındaki Biden, İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde, paraşüt gösterisi sırasında yapılan fotoğraf çekiminde diğer G7 liderlerinden yavaşça uzaklaştı.

Bu anlar videoya yansırken, Biden'ın bir paraşütçüyü izliyormuş gibi göründüğü gözlemlendi.

JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in.



Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group.



This wasn't the only awkward encounter between the two. Biden was caught on… pic.twitter.com/xf8NizIVgH — Collin Rugg (@CollinRugg) June 13, 2024

MELONİ YANINA GİTTİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Biden'ın uzaklaştığını fark edince yanına giderek kolundan tutup onu tekrar kameralara yönlendirdi.

Öte yandan, Biden pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlenen bir konser sırasında da dikkat çekti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bulunduğu kalabalık bir grup şarkıya eşlik edip dans ederken, Biden kısa bir süre hareketsiz kalmıştı.