Biden, FED Başkanlığı için yeniden Powell'ı aday gösterecek

22 Kasım 2021 Pazartesi, 17:23

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Fed Başkanı Yardımcılığı görevi için ise yönetim kurulu üyesi Lael Brainard'ı aday gösterecek.

Dolar endeksi Biden'ın Powell'ı aday göstermeyi düşündüğünü açıklamasının ardından yüzde 0.06 artışla 96.2 seviyesine yükseldi.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi yüzde 1.60'a yükseldikten sonra yüzde 1.59'da bulunuyor.

Euro dolar karşısında kayıplarını artırarak Temmuz 2020'dan bu yana en düşük seviye olan 1.1244'te bulunuyor.