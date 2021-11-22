Altında 'Fed' baskısı
Altın, yatırımcıların bu hafta yayımlanacak Fed tutanaklarına odaklanmasıyla haftaya yatay bir seyirle başladı.
Altın fiyatları enflasyon endişeleri nedeniyle ve ABD Merkez Bankası'nın bazı üyelerinin faizi beklenenden önce artırılabileceğine dönük sinyalleri nedeniyle baskılanıyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise yüksek dolar/TL kurunun etkisinde.
Gram altın küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen Dolar/TL ’deki yüksek seviyelerle kayıplarını sınırlayarak haftaya 664 TL civarında başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Geçen hafta 1100 TL’ye yaklaşan çeyrek altın fiyatı, sabah saatlerinde 1045 TL alış ve 1086 TL satış fiyatından işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 4 bin 300 alış ve 4 bin 445 satış fiyatıyla işlem gördü.
GÖZLER FED TOPLANTISINDA
Altın yatırımcıları, Fed’in izleyeceği faiz patikasıyla ilgili herhangi bir ipucu için çarşamba akşamı yayımlanacak tutanaklarında nelerin konuşulduğunu yakından inceleyecekler. Birçok Fed politika yapıcısı, yüksek gelen enflasyon verileri sonrasında varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasının gerektiğine dair yorumlarda bulunmuştu.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Marmaray seferleri normale döndü
- Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısının nedenini açıkladı
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'dava' yanıtı