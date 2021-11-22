Altında 'Fed' baskısı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:48

Altın fiyatları enflasyon endişeleri nedeniyle ve ABD Merkez Bankası'nın bazı üyelerinin faizi beklenenden önce artırılabileceğine dönük sinyalleri nedeniyle baskılanıyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise yüksek dolar/TL kurunun etkisinde.

Gram altın küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen Dolar/TL ’deki yüksek seviyelerle kayıplarını sınırlayarak haftaya 664 TL civarında başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçen hafta 1100 TL’ye yaklaşan çeyrek altın fiyatı, sabah saatlerinde 1045 TL alış ve 1086 TL satış fiyatından işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 4 bin 300 alış ve 4 bin 445 satış fiyatıyla işlem gördü.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Altın yatırımcıları, Fed’in izleyeceği faiz patikasıyla ilgili herhangi bir ipucu için çarşamba akşamı yayımlanacak tutanaklarında nelerin konuşulduğunu yakından inceleyecekler. Birçok Fed politika yapıcısı, yüksek gelen enflasyon verileri sonrasında varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasının gerektiğine dair yorumlarda bulunmuştu.