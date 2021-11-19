Altında Fed etkisi

19 Kasım 2021 Cuma, 11:12

Altın fiyatlarındaki ivme, Fed yetkililerinin yatırımcılara merkez bankasının artan fiyat baskılarını nasıl yöneteceği konusunda netlik sunmayan açıklamalarının ardından kesintiye uğradı.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 673 TL'ye yükselerek rekor kırmıştı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 651,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.066 lira, Cumhuriyet altını da 4.355 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.857 dolardan alıcı buluyor.

FED ETKİSİ

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin bugün de devam edeceğini kaydederek, para politikası tutumu kapsamında "şahin" olarak nitelendirilen üyelerin konuşmaları öncesinde altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi.

Açılıştan bu yana altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının gerilemesine neden olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.850 ve 1.830 dolar seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.