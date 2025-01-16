Biden'dan 'oligarşi' ve 'teknoloji-endüstriyel kompleks' uyarısı

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:15

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:15

ABD Başkanı Joe Biden, 4 yıllık görev süresinin bitmesine sayılı günler kala Beyaz Saray'da canlı yayında son kez Amerikan halkına seslendi.

Konuşmasının başında Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkese değinen Biden, ateşkesin mayıs ayında kendisinin ortaya koyduğu taslağa uygun olduğunu ve bunun kendi ekibinin başarısı olduğunu savundu.

Bu konuda pazartesi günü göreve başlayacak yeni yönetimi bilgilendirdiklerini kaydeden Biden, isim vermeden ateşkesin kredisinin halefi Donald Trump'a değil, kendisi ve ekibine ait olduğunu söyledi.

Biden, "Bu plan, benim ekibim tarafından geliştirildi ve müzakere edildi, büyük ölçüde de göreve başlayacak olan yeni yönetim tarafından uygulanacak. Bu nedenle, ekibime, yeni yönetimi detaylı şekilde bilgilendirmelerini söyledim" dedi.

4 yıllık başkanlık görevi boyunca Covid-19 salgınından başlayarak çeşitli alanlarda insanlara hizmet eden görevlilere ve askerlere teşekkür eden Biden, Beyaz Saray'daki tüm ekibinin de çok zorlu görevlerin altından başarıyla kalktığını anlattı.

İçeride Amerikan demokrasisinin bütün zorluklarına rağmen ayakta olduğunu, 4 yılda 17 milyon yeni istihdam yarattıklarını ve özellikle yüksek teknolojide güçlü adımlar attıklarını belirten Biden, dış politikada ise Çin'le küresel rekabete, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdikleri desteğe dikkati çekti.

"AMERİKA'DA BİR OLİGARŞİ ŞEKİLLENİYOR"

Biden, "NATO'yu güçlendirdik. Ukrayna hala özgür ve Çin ile olan rekabetimizde öne geçtik. Bunun gibi daha pek çok şey başardık. Amerikan halkı için birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyorum ve yeni yönetime başarılar diliyorum, çünkü Amerika'nın başarılı olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Eski ABD başkanlarından Dwight Eisenhower'ın "askeri-endüstriyel kompleks" için yaptığı uyarıya atıfta bulunan Biden, "Aynı şekilde, ülkemiz için gerçek tehlikeler oluşturabilecek bir teknoloji-endüstriyel kompleksinin olası yükselişi konusunda endişeliyim. Bugün Amerika'da aşırı zenginlik, güç ve etkiye sahip bir oligarşi şekilleniyor" diye konuştu.

Biden, söz konusu teknoloji-sanayi kompleksinin yükselişinin temel haklar ve demokrasi konusunda Amerikan halkı için bir tehdit oluşturabileceğini anlattı.

Yapay zeka alanındaki gelişmelerin günümüz teknolojisinin seyrini belirlediğini dile getiren Biden, bu alanda Çin ile ciddi bir rekabet halinde olduklarına dikkati çekti.

Biden, "Yapay zeka, kanser gibi hastalıklara çare bulmamıza yardımcı olabilir ancak gerekli önlemler alınmazsa yapay zeka, haklarımız, yaşam biçimimiz, mahremiyetimiz, çalışma şeklimiz ve ulusumuza yönelik yeni tehditler doğurabilir. Yapay zekanın tüm insanlık için güvenli ve güvenilir olmasını sağlamalıyız. Yapay zeka alanında Çin değil, ABD öncü olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının sonunda kendisine başkanlık yapma fırsatını verdiği için Amerikan halkına teşekkür eden Biden, "50 yıllık kamu hizmetinin ardından size söz veriyorum ki ulusumuzun temsil ettiği fikre hala inanıyorum. Siz de inancınızı koruyun" dedi.