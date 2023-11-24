Biden'dan rehine takası açıklaması: 'Yoğun ABD diplomasisiyle...'

Yayınlanma: 24.11.2023 - 22:30

Güncelleme: 24.11.2023 - 23:05

ABD Başkanı Biden, İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Gerçekleşen karşılıklı serbest bırakmalara ilişkin Biden, "Yoğun ABD diplomasisiyle varılan" bir anlaşma uyarınca bu sabahtan itibaren, 50'den fazla rehinenin serbest bırakılması için çatışmaların dört gün süreyle duracağını söyledi.

"Amacımız bu" ifadesinde bulunan Biden, "Bu sadece bir başlangıç ama şu ana kadar iyi gitti" ifadesinde bulundu.

Biden ayrıca, bu sabah 13 İsrailli rehinenin serbest bırakıldığını, serbest bırakılanların arasında yaşlı kadınlar ve küçük çocuklarıyla birlikte annelerin de bulunduğunu belirtti.

DURMAYACAĞIZ

Hamas tarafından kaçırılan Tayland ve Filipin vatandaşlarının da serbest bırakıldığını aktaran Biden, "Yarın daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını bekliyoruz. Ertesi gün ve ondan bir gün sonra da. Önümüzdeki birkaç gün içinde onlarca rehinenin ailelerine teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

ABD Başkanı, "Gazze'de kalan tüm rehineler, evlerine getirilinceye kadar durmayacağız" ifadesinde bulundu.

"KRİTİK" FIRSAT

Biden, çatışmalara verilen aranın, Gazze'deki sivillerin ihtiyaç duyduğu gıda, ilaç, su ve yakıtın ulaştırılması için "kritik" bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Tek bir dakikayı bile boşa harcamıyoruz" diyen Biden, BM ve Kızılhaç ile koordinasyon halinde Gazze'ye insani yardım sistemlerinin ulaştırılmasını hızlandırmaya odaklandığını da sözlerine ekledi.

Gıda, ilaç, yakıt ve yemeklik gaz taşıyan 200'den fazla kamyonun bugün Mısır'dan Gazze'ye geçiş noktasına ulaştığını söyledi.

Biden, "Yakıt sadece, hayat kurtarıcı malzemeleri taşıyan kamyonlara enerji vermek amacıyla değil, aynı zamanda hastaneler ve fırınlar için de kullanılacak. Önümüzdeki günlerde yüzlerce kamyon daha Gazze'ye girmek üzere yerlerini alacak" dedi.

Biden, Hamas'ın bu malzemeleri başka amaçlarla kullanmasını engellemek için mekanizmalar kurulduğunu belirtti.

"YAHUDİ, MÜSLÜMAN, HRİSTİYAN..."

Biden, "İsrailliler ile Filistinlilerin bir gün yan yana, eşit ölçüde, özgürlük ve saygınlıkla yaşayabilecekleri" iki devletli bir çözüm arayışı konusundaki kararlılığını yineledi.

Bölgede uzun zamandır yaşanan irili ufaklı çatışmalara değinen Biden, "şiddet döngüsüne" son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı, yaptığı çağrıda şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde, bölge için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere hep birlikte çalışırken Orta Doğu'daki liderlerle temaslarımı sürdüreceğim. Bir gelecek ki bu tür şiddet olaylarının düşünülmediği, Yahudi, Müslüman, Hıristiyan, İsrailli, Filistinli Arap tüm çocukların sadece barışı bilerek büyüdüğü bir gelecek."