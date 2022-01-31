Biden’dan Taliban’a çağrı: 'Mark derhal serbest bırakılmalı'
ABD Başkanı Joe Biden, Taliban’dan rehin tutulan ABD’li inşaat mühendisi Mark Frerichs’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Taliban’a 2 yıl önce Afganistan’da kaçırılan 59 yaşındaki ABD’li inşaat mühendisi Mark Frerichs’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Biden, "ABD’lilerin veya herhangi bir masum sivilin güvenliğini tehdit etmek kabul edilemez. Rehin almak özel bir zulüm ve korkaklık eylemidir. Taliban, meşruiyet özlemlerini dikkate almadan önce Mark’ı derhal serbest bırakmalı. Bu pazarlık konusu olamaz" dedi.
ABD Donanması gazisi olan Frerichs, Afganistan’da yıllarca kalkınma projelerinde görev aldı. Şubat 2020’de ABD’nin Afganistan’dan geri çekilmeye yönelik anlaşmayı imzalanmasından bir ay önce kaçırıldı. Frerichs’in Afganistan’da rehin tutulan son ABD’li olduğu düşünülüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban’ı onu serbest bırakmaya çağırıyoruz. Onu eve getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Çalışanlara mesai saatleri dışında ulaşılamayacak
- 'Çete' günlüğü: Mağdurları pencereden tehdit etmiş
- TÜİK'e göre, turizm gelirleri arttı
- Polis Akademisi'nin yıldızı yaşamını yitirdi
- Sadakatsiz’in iki ünlü oyuncusu diziye veda ediyor
- Brentford, Christian Eriksen'i resmen açıkladı
- Mordoğanlı balıkçıların yaşamı belgesel oldu
- 'Taliban 100'den fazla Afgan'ı öldürmüş olabili'
- Dış ticaret açığı azaldı
- Portekiz: Sosyalist Parti mecliste çoğunluğu elde etti