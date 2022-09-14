Biden'den Ukrayna mesajı: Önemli ilerlemeler var, ancak süreç uzun sürecek

14 Eylül 2022 Çarşamba, 10:23

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına dair değerlendirmelerde bulundu.

RIA Novosti'nin haberine göre, Joe Biden, Ukrayna'nın sahadaki askeri çatışmalarda "önemli ilerleme" kaydettiğini, ancak bunun "uzun bir süreç olacağını" söyledi.

Biden, Ukrayna ordusunun sahada "kritik bir dönüm noktasına ulaşıp ulaşmadığı" ile ilgili bir soruya, "Soru cevapsız. Söylemesi zor" yanıtını verdi.

Biden, “Ukraynalıların önemli ilerleme kaydettiği açık. Fakat, bunun uzun bir süreç olacağını düşünüyorum” dedi.

Ukrayna ordusu, Ağustos ayı içerisinde başlattığı karşı taarruzlar sonucunda ülkenin doğusundaki ve güneyindeki bazı noktalarda tekrardan kontrol sağladı.