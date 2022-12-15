Bild gazetesi İmamoğlu davasını değerlendirdi 'Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi'
Almanya'nın Bild gazetesi, İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası hakkında "Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi hapis cezasına çarptırıldı" başlığını kullandı. Alman gazete, "Muhalefet davanın siyasi amaçlı olduğunu düşünüyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret etmek suçlamasıyla görülen davadan, İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası çıktı.
Almanya'nın en tirajlı gazetesi Bild, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verilen karar için "Erdoğan'ın en büyük rakibi hapis cezasına çarptırıldı" başlığını kullandı.
Bild gazetesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun, "2019 yerel seçimleriyle ilgili olarak Türkiye'nin seçim otoritesi üyelerine alenen "aptallar" diye hakaret etmekle suçlanıyor" derken, İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın "İçişleri Bakanı'nın kendisine yönelik aynı hakaretine tepki gösterdiğini söyledi" ifadesine yer verdi.
Bild gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yargılanmadığını belirtti.
İmamoğlu'nun akşam saatlerinde yaptığı açıklamayı da paylaşan gazete, "Bu dava Türkiye'de artık adaletin olmadığının kanıtıdır" sözlerini de vurguladı.
ERDOĞANIN EN BÜYÜK RAKİBİ
Alman gazete, "İmamoğlu, Erdoğan'ın en büyük rakibi ve muhalifi olarak görülüyor. Sosyal demokrat CHP'li siyasetçi, 2019 İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a sadık bir AKP'li olan Binali Yıldırım'a karşı kazandı" dedi ve Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin kazandığı İstanbul seçimlerine ilişkin "Zaferi Türkiye Cumhurbaşkanı ve İslami muhafazakâr AKP için hassas bir yenilgiydi" ifadelerini kullandı.
Kasım ayında görülen bir önceki davayı da haberine taşıyan Bild, savcılığın, 15 ay ila 4 yıl arasındaki hapis cezası talebini de aktardı.
Haberde ayrıca "Muhalefet ve İmamoğlu, davanın siyasi amaçlı olduğunu düşünüyor" denildi.
Haberde son olarak, "İmamoğlu'nun çok sayıda destekçisi, cezayı protesto etmek için ofisinin önünde toplandı" bilgisi verildi.
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