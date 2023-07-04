Bilgisayar kavgası kanlı bitti, oğluna kurşun yağdırdı!
ABD’nin Atlanta kentinde, bir anne ve oğlu arasında yaşanan bilgisayar oyunu kavgası kanlı bitti.
Bireysel silahlanma kaynaklı şiddet olaylarında bu yıl da artış kaydedilen ABD, bir anne ve oğlu arasında tüyler ürperten bir şiddet olayına sahne oldu.
29 Haziran akşamı silah sesi ihbarı üzerine olay yerine gelen Atlanta polisi, 17 yaşındaki genci evinde kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan gencin durumu hakkında bilgi verilmedi.
Yetkililer kısa sürede saldırganın, gencin 31 yaşındaki annesi Jaquana Butler olduğunu tespit etti.
Fox’un haberine göre Butler ve oğlu oyun konsolu üzerine tartışmaya başlamış ve kavga kontrolden çıkmıştı. Kavga sırasında Butler’ın silah çekip oğluna defalarca ateş ettiği anlaşıldı.
Olay sonrası yapılan açıklamaya göre Butler, Fulton İlçe Cezaevi’ne gönderildi. Butler’ın cinayete teşebbüsle yargılandığı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- 'Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor...'
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- 'Bin kişiden sipariş gelince...'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- Suudi Arabistan'dan çılgın teklif
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- İlçeyi ayağa kaldıran olayla ilgili Vali'den açıklama