Steam yaz indirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Yayınlanma: 30.06.2023 - 08:30

Güncelleme: 30.06.2023 - 09:10

Steam'de binlerce oyunda başlayan yaz indirimleri büyük yapımları ve bağımsız oyunları da kapsıyor. Bazı popüler oyunlarda yaşanan bu indirim, 'zamlardan önce' alınacak oyunlara da talebi artırıyor.

BAZI OYUNLARDA YÜZDE 90 İNDİRİM VAR

Yeni fiyat güncellemelerinden sonra fiyatları yükselen oyunlar arasında da indirimler var. Call of Duty: Modern Warfare II, Türkiye'de zaten yüksek fiyatlı çıkmışken, arada bir yapılan indirimlerle fiyatının düştüğünü görüyorduk. Yeni başlayan yaz indirimlerinde ise oyun yüzde 45 oranında indirime girdi ve 1.099 TL'den 604.45 TL'ye kadar düştü.

Elden Ring yüzde 30 indirimde 699 TL'den 489 TL'ye kadar düştü.

EA imzalı Star Wars Jedi: Survivor ise yüzde 25'lik indirimle beraber 899.99 TL'ye kadar iniyor.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege de indirime giren oyunlar arasında yerini aldı. 229 TL'lik oyun yüzde 60 indirimle artık 91.60 TL.

Ubisoft'un da pek çok popüler oyununda indirim var. Sık sık güzel indirime giren Far Cry 6, yüzde 75 indirimle 174.75 TL'ye kadar iniyor. Assassin's Creed Valhalla ise 174.74 TL'ye iniyor. Anno 1800 de yine yüzde 75 indirimle 174.75 TL'ye düşüyor.

İndirimle 100 Lira'nın altına düşen oyunlar da var. Dead by Daylight 67.60 TL'ye kadar düştü. Civilization VI yüzde 90 indirimle 21.90 TL'ye, yeni duyurulan ve erken erişimde olan efsane korku oyunu Outlast'in yeni oyunu ise şimdiden indirime girdi. The Outlast Trials, 238 TL'ye bu indirim haftası boyunca alınabilecek.

Pek çok kategoride binlerce oyunda başlayan bu indirim 29 Haziran'da başladı, 13 Temmuz saat 20.00'ye kadar devam edecek.