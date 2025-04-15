Bilim insanının cesedi bavulda bulundu
İngiltere'den Kolombiya’ya tatil için giden bilim insanı Alessandro Coatti, Santa Marta kentinde parçalanmış halde bulundu. Ailesi, kaybolmadan önce Google Haritalar üzerinden konum paylaşımıyla Coatti’nin hareketlerini izlediklerini açıkladı.
Londra’daki Royal Society of Biology (RSB) meslek kuruluşunda çalışan Alessandro Coatti, tatil için gittiği Kolombiya'nın Karayip kıyısındaki turistik kenti Santa Marta'da cinayete kurban gitti.
Yerel kaynaklara göre, geçen hafta çocuklar Santa Marta’da bir stadyum yakınında oynarken bir bavulun içinde parçalanmış bir ceset buldu.
Daha sonra şehrin farklı noktalarında iki ayrı pakette daha ceset parçaları ortaya çıktı.
Kolombiya polisi, cesedin 36 yaşındaki Coatti’ye ait olduğunu doğruladı.
Cesedin bulunduğu bölgede yalnızca son bir yılda 13 benzer cinayetin işlendiği belirtilirken, yetkililer bu olayın ilk yabancı turist cinayeti olabileceğini kaydetti.
SON GECESİNDE KONUM DEĞİŞİKLİĞİ
Coatti’nin 67 yaşındaki amcası Gianni Coatti, İngiliz gazetesi The Times’a yaptığı açıklamada, yeğeninin annesiyle her gün konuştuğunu ve aralarında yakın bir bağ olduğunu anlattı.
“Annesi, Alessandro’nun Santa Marta’da bir kulübe gideceğini söylediğini ama konum paylaşımında farklı bir bölgeye yöneldiğini fark etti. Sonrasında Alessandro’ya ulaşamadı.”
Amca Coatti, Alessandro’nun sözünde duran biri olduğunu ve kaybolması üzerine annesinin büyük bir endişeye kapıldığını belirtti.
Santa Marta Belediye Başkanı Carlos Pinedo Cuello, Alessandro Coatti’nin öldürülmesinden sorumlu kişilerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi karşılığında 9 bin Euro ödül verileceğini duyurdu.
Yetkililer, olayın organize suç gruplarıyla bağlantılı olabileceği üzerinde dururken, Coatti’nin öldürülmesinin arkasındaki neden henüz netlik kazanmadı.
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