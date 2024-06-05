1000 yıllık olduğu düşünülüyor... Norveçli çiftçinin tarlasında bulundu!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 11:37

Güncelleme: 05.06.2024 - 11:40

Norveç'in Suldal bölgesinde çiftçilik yapan Øyvind Tveitane Lovra, tarlasını temizlerken 1000 yıllık nadir bir Viking Çağı kılıcı buldu. Lovra, "Yıllardır sürülmemiş bir tarlada çim ekmeye başlamıştık" dedi. "Eski bir demir parçası bulduğumda, onu atmayı düşünüyordum. Ancak, daha yakından incelediğimde, yüzyıllık bir kılıç olduğunu fark ettim ve Norveç yasaları gereği yerel hükümet arkeologlarına haber verdim."

Lovra, yarı zamanlı çiftçi, feribot mühendisi ve yerel bir politikacı olarak görev yaptığını belirterek, "Bu günlük bir bulgu değil, bu bizim tarihimizle ilgili ve burada daha önce ne olduğunu bilmek güzel" dedi.

1000 YILLIK BİR KILIÇ

Rogaland hükümeti arkeologları, geçen hafta Lovra'nın çiftliğinde bulunan eserin Viking Çağı'na (M.S. 793-1066) ait bir demir kılıcın kalıntıları olduğunu doğruladı. Kılıç, Frank kökenli ve Ulfberht olarak bilinen nadir bir tür olabilir. Bu yüksek kaliteli kılıçların üzerlerine üreticinin adı işleniyordu.

Arkeolog Lars Søgaard Sørensen, "Bu çok nadir" dedi. "Kılıç, Viking Çağı'nın en büyük statü sembolüydü ve bir kılıç taşımak ayrıcalıktı."

'İYİ KORUNMUŞ'

Kılıcın kalıntısı yaklaşık 37 cm uzunluğunda ve sap, çapraz koruyucu ve bıçağın bir kısmını içeriyor. Bıçağın geri kalan kısmı eksik, ancak arkeologlar, Norveç'in diğer bölgelerine göre daha kötü koruma koşullarına sahip olan Rogaland'da şaşırtıcı derecede iyi korunduğunu düşünüyorlar.

Sørensen, kılıcın yoğun kile gömülü olduğunu ve bu nedenle demir kalıntılarının daha fazla oksijene maruz kalıp paslanmasını engellediğini belirtti. Kılıcı daha iyi anlamak için arkeologlar tarafından yapılan röntgen taramaları, bıçak üzerinde bir yazıtın hatlarını ortaya çıkardı.

Stavanger Üniversitesi'nden arkeoloji profesörü Sigmund Oehrl, "Bu, Viking Çağı veya Erken Orta Çağ'dan kalma bir Ulfberht kılıcı olabilir" dedi. Avrupa genelinde yaklaşık 4000 Viking Çağı kılıcı bulunduğunu, ancak yalnızca yaklaşık 170 tanesinde Ulfberht yazıtı olduğunu belirtti.

Arkeologlar, kılıcın 900 ile 1050 yılları arasında yapıldığını ve bu tarihin geç Viking Çağı'na (yaklaşık 800-1066) denk geldiğini tahmin ediyorlar. Lovra, kılıcın, aile ismini taşıyan çiftliğe Vikinglerin getirdiği hediyelerle geldiğine inanıyor. "Vikinglerin fiyorda girip, Lovra'daki evin hanımını İrlanda'dan getirdikleri güzel eşyalarla süslediklerini biliyorum" dedi.