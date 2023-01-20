Bilim insanlarından önemli keşif: Genleri tespit edildi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 12:40

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 12:40

Avustralyalı bilim insanları, çocuklarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan yumuşak doku kanserine (sarkom) neden olan önemli genleri belirledi.

Science dergisinden yayınlanan araştırmaya göre, yumuşak doku kanserine yakalanan her 14 kişiden birinde, neden bu kanser türünün ortaya çıktığını açıklayan gen haritası oluşturuldu.

Avustralya'nın Sidney kentindeki Garvan Enstitüsü'nde 'genetik kanser riski' üzerine araştırma yapan Dr. Mandy Ballinger:

"Bu araştırmanın ortaya çıkardığı bulgular çok önemli çünkü bireylerin nasıl yumuşak doku kanseri geliştirdiğini anlayarak daha erken teşhis ve daha iyi tedavilere yaklaşıyoruz"

26 yaşında yumuşak doku kanseri teşhisi konan Jonathan Granek, yeni bilimsel keşfin "tedavi edilebilir bir aşamada, erken teşhis şansını artırdığı için sarkom hastalarına umut verdiğini" belirtti.

Prince of Wales Hastanesi'nde görevli Doçent Kathy Tucker, yapılan keşfin bu alanda oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte olduğunu ve bulmacanın eksik parçalarını tamamlayarak klinik uygulamaları değiştireceğini söyledi.

Yumuşak doku kanseri kemik, kas, yağ ve kıkırdak dahil olmak üzere vücudun bağ dokusunda başlamaktadır. 20 yaşın altındaki kişilerde teşhis edilen kanserlerin yaklaşık yüzde 20'sini, yumuşak doku kanseri oluşturmaktadır.