Bilim insanları rekor kırdı: Dünya'nın 'en güçlü' mıknatısı üretildi!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:04

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:04

Çin Bilim Akademisi'nin Hefei Fiziksel Bilimler Enstitüsü'nden bir ekip, dört yıllık bir geliştirme sürecinin ardından dirençli mıknatıs için 42,02 tesla'lık sabit bir manyetik alan elde etti.

Yeni dünya rekoru, 2017 yılında Florida'daki ABD Ulusal Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar tarafından kırılan 41.4 tesla'lık bir önceki rekoru geride bıraktı.

Araştırmacılara göre, mıknatıs, yeni kuantum fenomenlerinin gözlemlenmesi de dahil olmak üzere beklenmedik bilimsel atılımlara yol açabilir.

Mıknatısın muazzam gücü, kimya ve fizikten malzeme ve yaşam bilimine kadar çeşitli alanlarda yeni anlayışlar sunma potansiyeline sahip ve yaratıcıları onu uluslararası kullanıcıların kullanımına sunuyor.

Araştırma için kilit alanlardan biri, elektronların aşırı koşullar altındaki davranışlarını açıklamaya yardımcı olan kuantum faz geçişleri olmuştur. Bu alanın daha iyi anlaşılması, akıllı telefonlardan güneş panellerine kadar her şeyde kullanılan gelişmiş yarı iletkenlerin geliştirilmesine yol açabilir.

Her zamankinden daha güçlü manyetik alanlar üretmek için gereken elektrik miktarı, bu kadar güçlü bir mıknatısın üstesinden gelinmesi gereken en önemli zorluklardan birinin ürettiği ısı miktarı olduğu anlamına geliyor.

Rekor kıran alanı üretmek için 32,3 megavat elektriğe ihtiyaç duyan 42 tesla dirençli mıknatıs, aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olmak için küçük bir oda büyüklüğünde.