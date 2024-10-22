Önündeki araca çarpmamak için yağmur suyu tahliye kanalına düştü

Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:40

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:40

Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 07 LGP 91 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette gitmekte olan bir kamyonete çarpmamak için direksiyonunu kırdı.

Hafif ticari araç, kamyonetin kasasına çarpıp refüjdeki yağmur suyu tahliye kanalına düşerken, sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.