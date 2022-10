Bilim insanlarından Ay'ın oluşumuna dair şaşırtıcı teori

05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:27

Yeni bir oluşum teorisine göre Ay, onu Dünya'nın yörüngesine sokan dev bir çarpışmadan "hemen" sonra oluşmuş olabilir. Teori, Ay'ın Dünya'ya bir şey çarptıktan hemen sonra ortaya çıkmış olabileceğini öne süren güçlü süper bilgisayarların ayrıntılı simülasyonlarına dayanıyor.

Genellikle kabul gören düşünce, Ay'ın 4,5 milyar yıl önce Dünya'nın Theia adlı Mars büyüklüğündeki bir cisimle çarpışmasından sonra oluştuğu. Ancak yeni simülasyonlar, çarpışma sonrasında daha önce düşünülmemiş bir şeyin yaşandığını iddia ediyor.

AY TAŞI DÜNYA HAKKINDA DAHA FAZLA ŞEY ÖĞRENMEMİZİ SAĞLAYABİLİR

Önceki simülasyonlar Ay'ın Dünya'nın yörüngesine daha yakın bir enkaz diskinin içinde yavaş yavaş büyümüş olabileceğine dair teorilere yol açmıştı. Yeni teoriye göreyse Ay, Dünya'dan koparak neredeyse anında oluştu.

Independent Türkçe'nin haberine göre bu iki teori test edilebilir çünkü Ay'ın iç yapısıyla ilgili farklı varsayımları olması gerekiyor. Bu, Ay taşı ve kendi gezegenimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemize yardımcı olabilir.

En güçlü süper bilgisayar simülasyonlarının sağladığı ekstra detaylar, araştırmacıların Ay'ın bazı olağandışı özelliklerini açıklayabilecek beklenmedik ayrıntıları bulmasını sağladı. Ayrıca geçmişte kullanılan "düşük çözünürlüklü" simülasyonların bilim insanlarını gezegenimizin tarihi hakkında yanıltmış olabileceğini öne sürüyor.

Durham Üniversitesi'nden Vincent Eke, "Bu oluşum süreci, Apollo astronotları tarafından getirilen Ay taşlarıyla Dünya'nın mantosu arasındaki izotopik bileşimdeki benzerliği açıklamaya yardımcı olabilir" dedi.

Ay kabuğunun kalınlığı için de gözlemlenebilir sonuçlar ortaya çıkabilir, bu da gerçekleşen çarpışmanın türünü daha isabetli saptamamızı sağlar.

Bulguları açıklayan Immediate origin of the Moon as a post-impact satellite (Darbe sonrası Ay'ın uydu olarak hemen ortaya çıkışı) adlı araştırma, Astrophysical Journal Letters'ta yayımlandı.