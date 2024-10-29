ABD faiz piyasasında Donald Trump etkisi: Volatilite yükseliyor!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:08

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:08

ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla faiz opsiyonları piyasasında yatırımcılar yüksek faiz beklentisiyle pozisyon alıyor. Bu durum piyasaların Cumhuriyetçi Parti'nin kazanmasını fiyatladığını gösteriyor. Opsiyon piyasası ayrıca ABD Hazine getirilerinde son 30 yılın en büyük seçim sonrası dalgalanmalarına hazırlanıyor.

CUMHURİYETÇİ ZAFERİNİN FAİZ ORANLARINA ETKİSİ

Seçimlerde Cumhuriyetçiler hem Kongre'yi hem de başkanlığı ele geçirirse yüksek gümrük vergileri ve enflasyonun etkisiyle uzun vadeli faiz oranlarının yükselmesi bekleniyor. Artan ABD Hazine borç arzı da uzun vadeli getiriler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Yatırımcılar, faiz oranları yüksek kaldığında getiri sağlayacak "ödeyici takas" gibi uzun vadeli işlemlere yöneliyor.

Barclays'ten Amrut Nashikkar, "Opsiyon piyasası, Cumhuriyetçi bir süpürme olasılığının daha yüksek olduğunu fiyatlıyor. Bu beklentiyle, uzun vadeli oranların artması öngörülüyor" dedi. Ancak Demokratların kazanması durumunda ise daha yüksek vergiler ve yavaşlayan büyüme, enflasyonu dizginleyebilir ve Federal Rezerv'den daha agresif bir gevşeme gelebilir.

YÜKSEK VOLATİLİTE BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Faiz oranı swap opsiyonlarında zımni volatilite maliyetleri son haftalarda yükseldi. Bu artış özellikle Cumhuriyetçilerin eski başkan Donald Trump ile yeniden zafer kazanacağı beklentilerini yansıtıyor. MOVE endeksi de seçim döneminde Hazine getirilerinde her iki yönde sert hareketler olabileceğini öngörüyor ve seçim sonrası yüksek volatilite beklentilerini artırıyor.

Simplify Asset Management’tan Harley Bassman, bu seçim sonrası Hazine getirilerinde 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük hareketin yaşanabileceğine dikkat çekerek, faiz volatilitesinin yüksek seviyelerde olduğunu ifade etti.