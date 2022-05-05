Bilimsel araştırma ortaya çıktı: 'Omicron varyantı önceki Covid-19 türleri kadar ağır hasta ediyor'
Koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron varyantı ile ilgili endişe yaratan bir bilimsel araştırmanın sonuçları yayımlandı.
Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Kanada’nın önce gelen üniversitelerinden bilim insanlarının yaptığı araştırmada dikkat çekici olduğu kadar endişe yaratan sonuçlar ortaya çıktı.
Bilim insanları, kamuoyu tarafından “Önceki varyantlara göre daha bulaşıcı ama daha hafif” olarak bilinen Omicron varyantı hakkındaki bu bilginin aslında gerçeği yansıtmadığını tespit etti.
KAPSAMLI ARAŞTIRMA ORTAYA ÇIKTI
Massachusetts General Hastanesi, Minerva Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesi’nden bilim insanları Omicron varyantı ile ilgili bu zamana kadar yapılmış en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Sözcü'de yer alan habere göre, bilim insanları son 2 yılda kayıtlara geçen 130 binden fazla Covid-19 hastasının verilerini inceledi. Farklı dönemlerde olduğu için farklı varyantların tavan yaptığı zaman aralığını merceğe alan bilim insanları Omicron varyantının daha önce bilinenden çok daha öldürücü olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, “Omicron varyantının diğer varyantlardaki hastaneye kaldırılma ve ölüm oranları birbirine yakın” denildi.
Nature Portfolio isimli yayın kuruluşunda yayınlanmadan önce incelenmesine devam edilen araştırmada farklı kıstaslar da mercek altına alındı.
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