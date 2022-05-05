AKP kaynakları açıkladı: Koronavirüs izinli 80 bin kişi cezaevine dönecek
AKP kaynakları tarafından koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinde kalan mahkumların Covid-19 izninin uzatılmayacağı açıklandı.
Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasıyla pandemi ilan edildi.
Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Mayıs 2020’den bu yana, açık cezaevlerinde bulunan mahkumların 12 defa uzatılan izinleri artık uzatılmayacak. Pandemi sebebiyle açık cezaevlerinde bulunan hükümlülere, 15 Nisan 2020’de izin verilmişti.
Son olarak 5’inci yargı paketine eklenen düzenlemede mahkûmların koronavirüs izinlerinde değişiklik yapılmıştı. Buna göre, mevcut düzenlemedeki ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 defa uzatılabilir’ ibaresi, ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 defa uzatılabilir’ şeklinde değiştirilmişti. Yapılan düzenleme sayesinde, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin izin süresi 31 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.
SALGININ ETKİSİ AZALDI
Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs’ta son bulacak olmasının ardından gözler izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi. AKP kaynakları, yapılan son toplantılarda, salgının etkisinin azalması ve vaka sayılarının düşmesi sebebiyle izinlerin yeniden uzatılmasına gerek olmadığı yönünde karar alındığını ifade etti.
200 BİN KİŞİ FAYDALANDI
Salgın izninden bugüne kadar 200 bin mahkum faydalandı. 31 Mayıs’tan sonra alınan kararda herhangi bir değişiklik olmaması durumunda yaklaşık 80 bin kişinin yeniden cezaevine döneceği belirtildi. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.
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