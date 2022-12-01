Bin Ladin'e, Afganistan'da eşlik eden oğlundan çarpıcı itiraflar

01 Aralık 2022 Perşembe, 13:27

Bir zamanlar dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olan ve CIA tarafından infaz edilen babası Usame Bin Ladin'in savaşçıları tarafından, köpekleri üzerinde 'kimyasal silah denemesi' yapıldığını öne süren Ömer Bin Ladin, "Elimden geldiğince tüm kötü zamanları unutmaya çalışıyorum. Bu çok zor bir şey. Her zaman acı çekiyorsunuz" dedi.

Bin Ladin'e, 11 Eylül'den önce sırtını döndüğü öne sürülen 41 yaşındaki Ömer, bugün eserlerinin tanesi 8 bin 500 sterline (Yaklaşık 200 bin TL) varan fiyatlarla satılan bir ressam.

CESEDE NE OLDU?

Geçmişte 5 yıl süreyle babasının terör kamplarında kalan ve silah eğitimi alan Ömer'in, Nisan 2001'de, El Kaide'nin New York'taki İkiz Kuleleri vurarak yaklaşık 3000 kişinin ölümüne yol açmasından yalnızca beş ay önce Afganistan'dan ayrıldığı bildirildi.

Washington yönetimi, Bin Ladin'in cesedinin, ölümünden sonraki 24 saat içinde ABD'ye ait USS Carl Vinson uçak gemisinden denize atıldığını açıklasa da Ömer'e göre "Ceset, yetkililerin görmesi için ABD'ye götürüldü."

ÖMER BİN LADİN KİMDİR?

Bin Ladin'in "dördüncü en büyük oğlu" olan Ömer, Mart 1981'de Suudi Arabistan'da Bin Ladin'in ilk eşi Najwa'nın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bin Ladin, 1988'de Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmak için El Kaide'yi kurduktan sonra 1991'de ABD karşıtı eleştirileri nedeniyle Suudi Arabistan'dan sürüldü ve aile, birçok cihatçı ile birlikte Sudan'a taşındı.

Mayıs 1996'da Afganistan'daki Tora Bora dağlarına geldi ve kendisine eşlik etmesi için oğulları arasından 15 yaşındaki Ömer'i seçti. Fakat röportaja göre Ömer, babasına ayak uyduramayarak ayrılmayı tercih etti.