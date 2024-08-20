Bin yıllık antik piramit çöktü, yerel halk tedirgin

Yayınlanma: 20.08.2024 - 18:00

Güncelleme: 20.08.2024 - 18:03

Meksika'nın Michoacán kentindeki Ihuatzio Arkeolojik Bölgesi'nde yer alan iki piramit tabanından biri, aşırı yağış ve fırtına sonrası kısmen çöktü.

Sömürge öncesi yapıların, MS 900-1200 yılları arasında bölgede yaşayan yerli Purépecha topluluklarına ait olduğu düşünülmekte. Bu da yapıların büyük olasılıkla yaklaşık bin yıldır ayakta olduğu anlamına gelmekte.

Öte yandan piramitlerin, saltanatları 1530'da İspanyolların gelişine kadar süren Purépecha halkı tarafından kutsal ritüeller ve törenler için inşa edilmiş mekanlar olduğuna inanılıyor.

Tarihi alanın, son yıllarda bölgenin en önemli turistik cazibe merkezlerinden biri haline geldiği biliniyor.

Ta ki; bölgede son zamanlarda etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınalar, piramitlerden birinde kısmi yıkıma neden olana dek.

SEBEP: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) tarafından da teyit edilen yıkımdan 'iklim değişikliği' sorumlu tutuluyor.

Enstitü tarafından yapılan açıklamada, “29 Temmuz 2024 gecesi, Pátzcuaro Gölü havzasına düşen şiddetli yağışlar nedeniyle, beklenen yağış ortalamasının üzerinde bir birikimle, Ihuatzio Arkeolojik Bölgesi'nin piramidal tabanlarından birinin güney cephesinin orta kısmında bir çökme meydana geldi” ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bölgede daha önce kaydedilen yüksek sıcaklıklar ve bunun sonucunda ortaya çıkan kuraklık, suyun antik binanın içine süzülmesini destekleyen çatlaklara neden oldu."

Bu durum da yıkımı kolaylaştırdı...

Yerel basın kaynakları, koruma ekiplerinin o zamandan bu yana 'Güney Taban' yapısında meydana gelen hasarı değerlendirdiklerini ve şu anda piramidin nasıl güvence altına alınıp onarılabileceğini araştırdıklarını kaydetti.

Raporda, "önceki restorasyon tekniklerinin ve bölgede daha önce yaşanan kuraklığın da hasara katkıda bulunduğu" belirtildi.

YEREL HALK ENDİŞELİ

Öte yandan, böylesine eski ve sembolik bir yapıda yaşanan kısmi tahribatın yerel halk tarafından endişeyle karşılandığı; bölge yerlilerinin, söz konusu tahribatın, "yaklaşan karanlık günlerin habercisi" olduğuna inandıkları bildirildi.

Bölgenin yerel sakinlerinden Tariakuiri Alvarez, bu durumun 'kötü bir işaret' olduğunu öne sürdü.

Alvarez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ihuatzio arkeolojik bölgesindeki piramitlerden biri çöktü. Atalarımız olan, piramitlerin inşaatçıları için bu kötü bir alamet demektir ve bazı olayların yaklaştığını gösteriyor...”

Yerel tarihe göre, İspanyol istilasından önce de benzer bir olayın yaşandığı ve sebebinin ise şu olduğunu sözlerine ekledi:

"Tanrılar Nana kuerhaépiri ve K'eri Kurikweri tiksindiler..."

PUREPECHA İNANÇ SİSTEMİ

Nana Kuerhaépiri ve K'eri Kurikweri, Meksika'nın batısında yer alan Michoacán bölgesinde yaşayan Purépecha halkının, inanç sisteminde önemli yer tutan mitolojik figürlerdir.

Nana Kuerhaépiri

Purépecha mitolojisinde ay tanrıçasıdır. Bu tanrıça, geceyi, ayı ve kadınların doğurganlığını simgeler. Nana Kuerhaépiri, aynı zamanda bilgelik ve doğa ile olan bağlarıyla da ilişkilendirilir. Bu figür, kadınlara yönelik korunma ve rehberlik sağlayan bir tanrıça olarak görülür.

K'eri Kurikweri

Purépecha mitolojisinde güneş tanrısıdır ve aynı zamanda en güçlü tanrı olarak kabul edilir. K'eri Kurikweri, ışığın, ateşin ve gücün simgesidir. Güneşin yaşamı sürdüren enerjisini temsil eder ve tarımın, savaşın ve genel olarak yaşamın korunmasını sağlar. K'eri Kurikweri, toplumda erkekliği ve ataerkil güçleri de simgeler.

Bu iki mitolojik figür, Purépecha kültüründe önemli bir yer tutar ve onların sembolik anlamları, topluluğun günlük yaşamında, ritüellerinde ve inanç sisteminde derin bir etki bırakmıştır.