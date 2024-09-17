Binlerce Hizbullah üyesi 'iletişim cihazlarının eş zamanlı patlaması' sonucu yaralandı

Yayınlanma: 17.09.2024 - 18:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 22:22

İsminin açıklanmaması kaydıyla basına konuşan bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlamasının, İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta grubun maruz kaldığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi.

Reuters'a göre, patlama dalgası, yerel saatle 15:45'te (1345 GMT) meydana gelen ilk patlamalardan sonra yaklaşık bir saat sürdü.

Lübnanlı yetkililerin yaptığı açıklamada 200'ü ağır 2800 kişinin yaralandığı ve 9 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail ordusu, patlamalarla ilgili soruları yanıtlamayı reddetti.

"İRAN BÜYÜKELÇİSİ YARALANDI" İDDİASI

İran'ın Mehr haber ajansı, İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de patlamalardan birinde yaralandığını öne sürdü.

Üç güvenlik kaynağı, patlayan çağrı cihazlarının Hizbullah tarafından son aylarda getirilen en son model olduğunu söyledi.

Reuters muhabiri, Hizbullah'ın kalesi olan başkent Beyrut'un güney banliyölerinde ambulans sesleri duyulduğunu bildirdi.

Bir güvenlik kaynağı ise Lübnan'ın güneyinde de cihazların patladığını kaydetti.

SAĞLIK SEFERBERLİĞİ İLAN EDİLDİ

Ülkenin güneyindeki Nabatieh devlet hastanesinin müdürü Hassan Wazni, Reuters'e yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yaralının tesislerinde tedavi edildiğini söyledi. Wazni, yaralılar arasında yüz, göz ve uzuv yaralanmalarının da bulunduğunu ekledi.

Lübnan Kriz Operasyon Merkezi, acil bakım için gelen çok sayıda yaralı ile başa çıkmaya yardımcı olmak için tüm sağlık çalışanlarından kendi hastanelerine gitmelerini istedi.

Lübnan Kızıl Haçı, yaralıların tahliyesine yardımcı olmak üzere 50'den fazla ambulans ve 300 acil sağlık personelinin sevk edildiğini açıkladı.