'Tepki' için sıraya girdiler... Özgür Özel'in 'Türkiye'yi cunta yönetiyor' sözü AKP'lileri ayağa kaldırdı: 'Belli ki fikir yok, kafa küfürle dolu!'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 17:34

Güncelleme: 06.04.2025 - 17:38

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeniden başkan seçildiği 21. Olağanüstü Genel Kurultayı'nda "Bugün Türkiye’yi seçimden, rakibinden, milletten korkan bir cunta yönetmektedir!" diyerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Özel'in Erdoğan ve iktidara yönelik o ifadelerine AKP'den tepki yağdı:

FAHRETTİN ALTUN: AHLÂK DIŞI VE İZANSIZ HAKARETLER, SİYASİ AHLAKSIZLIKTIR, HAD BİLMEZLİKTİR!

Özgür Özel'i hedef alarak o sözlere yanıt veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet lideri, kendi partisi içerisindeki hizip savaşlarını perdelemek, parti tabanının tepkisini bastırmak, yolsuzluk ve şaibe iddialarını görünmez kılmak için her türlü çarpıtma, manipülasyon ve iftira yöntemine başvurmaktadır. Toplumu kutuplaştırmak, siyaset kurumunu itibarsızlaştırmak ve milletimizin değerleriyle kavgalı bir dili meşrulaştırmak adına organize bir kötülük şebekesi gibi hareket etmektedir.

Kendi siyasi tarihleri darbelerle, vesayet odaklarıyla, anti-demokratik müdahalelerle dolu olanların; hayatını millet iradesine adayan, vesayet odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a “cunta başkanı” gibi ahlâk dışı ve izansız hakaretlerde bulunmaları en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat’tan 27 Nisan’a, 17-25 Aralık’tan 15 Temmuz’a kadar tüm vesayet girişimlerine karşı milletin yanında durmuş, demokrasiyi savunmuş, sivil siyaseti tahkim etmiş bir liderdir. Cunta özlemi duyanlar, yargı ve medya eliyle siyaset mühendisliği yapanlar, aynaya baktıklarında aradıkları “cunta” zihniyetini göreceklerdir.

Bu vesayetçi anlayışın, partisi içinde kayıt dışı siyaset ve paralel yapı arayışlarıyla nasıl iktidar savaşı verdiğine milletimiz defalarca şahit olmuştur. Şimdi de bu şahitlik devam etmekte, milli iradeye karşı kurulan her kumpas, milletin vicdanında mahkûm edilmektedir.

Milletimiz; Yassıada’da, 27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta ve 15 Temmuz’da sergilenen zihniyeti iyi tanımakta, bu zihniyetin modern temsilcilerine hak ettikleri cevabı sandıkta ve her meşru zeminde vermeye devam etmektedir. Hakikatin, milletin ve demokrasinin yanında kararlılıkla duran Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz."

ÖMER BOLAT: CHP, TÜRKİYE’YE KARANLIK GÜNLERİ YAŞATAN GEÇMİŞİ İLE HESAPLAŞSIN!

Özel'in sözlerine tepki gösteren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şöyle dedi:

"Türkiye’de siyaset tarihinde ismi cunta ve darbecilerle yan yana anılan tek parti olan CHP’nin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yolsuzluk ve şaibelerle ilgili tartışmaları perdelemek ve gündemi değiştirmek için her gün başka bir yalana ve iftiraya sarıldıklarını üzülerek görüyoruz.

Ömrünü milletine hizmet etmeye adamış olan ve 22 yıldır milletinin büyük bir desteği ile girdiği her seçimden zaferle ayrılmış olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetimizin ismini “cunta” ile yan yana anmak tek kelime ile iftiradır.

CHP’ye Sayın Cumhurbaşkanımızın adını kirli siyasetlerine malzeme etmeden önce kendi tarihine bakmasını öneriyoruz. Ayrıca cuntacılarla kader arkadaşlığı yapmış olan CHP’yi Türkiye’ye karanlık günleri yaşatan geçmişi ile hesaplaşmaya çağırıyoruz."

KEMAL MEMİŞOĞLU: GERÇEKLİKTEN KOPUK, ÇARPIK BİR DÜŞÜNCE BİÇİMİNİN ÜRÜNÜ!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin aziz milletinin yüce takdiriyle ve hür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümetimizi hedef alarak "cunta yönetimi" ve “meşrûtiyetini yitirmiştir” sözlerini sarf eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları hiçbir suretle kabul edilemez.

Muhalefet etmek demokratik bir haktır; dirayetli ve ilkeli bir siyasetle ülkemizin birliği ve beraberliğine helal gelmeden sorumluluk gerektiren bir hassasiyetle kullanılması esastır. Elde etmeyi umdukları sözde bir Pirus zaferi uğruna seçilmiş milli iradeyi keyfi bir şekilde yok sayan bir dil kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi tarihimizdeki varlığını demokratik seçimler üzerine inşa etmiştir. Ezcümle, Özgür Özel'in ifadeleri gerçeklikten kopuk, çarpık bir düşünce biçiminin ürünüdür."

HAYATİ YAZICI: BELLİ Kİ FİKİR YOK, KAFA KÜFÜRLE DOLU

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP lideri Özel'in o sözlerine şöyle yanıt verdi:

"CHP’nin genel başkanı, bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden halkımızın büyük desteğini alarak zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan ’ı ‘cunta başkanı’ diye hedef alarak ‘tehlikeli’ ve ‘çirkin’ bir siyaset yolu izlemeye devam etmektedir.

Her seçimde Aziz Milletimizin büyük teveccühüne mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ve seçilmiş hükümete yönelik bu hadsizlik, demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan ‘sorunlu’ bir zihniyetin tezahürüdür. Cumhurbaşkanımız, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve Milletimizin temsilcisidir, gücünü milletten almaktadır. Milli iradeyi içine sindiremeyenlerin Milletimiz nezdinde yeri yoktur.

CHP, suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır. Yolsuzluk iddialarına tek bir kelime etmeden seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, seçilmiş iktidarı hedef almaları bu paniğin göstergesidir. Hakaret, iftira, tehdit içeren bu provokatif dille sorumluluktan kaçamazsınız. CHP’ye düşen bağımsız ve tarafsız yargının konuyu aydınlatmasını beklemektir. Bu tür savrulmalar CHP’yi iktidar yapmaz, Millet nezdinde ancak itibarsızlaştırır.

Anayasal kurumlara, demokrasiye, milli iradeye, meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, herkesin vazifesi olduğu gibi muhalefetin de vazifesidir. Ana muhalefetin genel başkanını, Milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Demokrasiden yana olan herkes CHP’nin bu provokatif diline karşı durmalıdır. 'İnsanın kafasında ya fikir olur ya küfür.' Belli ki fikir yok, kafa küfürle dolu. İşte sorun budur. Milletimiz demokrasiyi hazmedemeyenlere mutlaka cevabını verecektir. Bu zihniyete karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz."

ÖMER ÇELİK: YASSIADA ZİHNİYETİNE BİAT ETMİŞTİR

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'i şu sözlerle hedef aldı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak “cunta yönetimi” ifadesini kullanmış. Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte “CUNTA EŞİTTİR CHP” yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar. Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir. Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da “Yassıada zihniyetine biat” etmiştir."

CÜNEYT YÜKSEL: CHP, AZİZ MİLLETİMİZ VİCDANINDA YİNE KAYBETMEYE MAHKUM OLACAK

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, İstanbul milletvekili Cüneyt Yüksel ise şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından, halk tarafından seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetimize yönelik 'Cunta Yönetimi' ifadesi siyasi bir basiretsizlik örneğidir. Kuruluşundan bugüne girdiği her seçimde milletimizin yüksek teveccühüne sahip olan AK Partimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeler demokratik anlayıştan uzak CHP zihniyetinin bir tezahürüdür.

'Halkın gücünün üstünde hiçbir güç tanımadım bugüne kadar' ifadesiyle millete olan inancını dile getiren, antidemokratik zihniyetlerle ile mücadelesiyle Türkiye siyasetinde yeni bir dönemi başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a yönelik ifadeler Aziz Milletimiz nezdinde karşılık bulmayacak; tarihi darbelere alkış tutmakla dolu olan CHP, Aziz Milletimiz vicdanında yine kaybetmeye mahkum olacaktır."

ŞEBNEM BURSALI: CUMHURBAŞKANIMIZDAN DERHAL ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM

Özel'in sözlerine bir tepki de İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan geldi.

Bursalı şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı’nın, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik “cunta başkanı” ifadeleri, milli iradeye ve demokrasiye açık bir saldırıdır. Cumhurbaşkanımız meşru bir liderdir, gücünü milletten alır. Bu seviyesiz dil, CHP’nin içine düştüğü panik halinin ve iftira siyasetine sarıldığının göstergesidir. Yolsuzluk iddialarına tek kelime edemeyenlerin, seçilmiş iktidara saldırması beyhude bir çabadır. Anayasal kurumlara ve millet iradesine saygı herkesin görevidir. CHP Genel Başkanı’nı, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemeye davet ediyorum. Demokrasiyi hazmedemeyen bu zihniyete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

CEVDET YILMAZ: MİLLİ İRADEYİ YOK SAYMAKTIR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Özel'in o ifadelerine tepki gösterdi.

Yılmaz, şu sözleri kullandı:

"Ana muhalefet Genel Başkanı, 2023 Mayıs seçimlerinde milletimizin yüzde elliden fazla oyunu alarak seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi “cunta” olmakla suçluyor! Halkın seçtiğine “cunta” demek, esas itibarıyla halkı “cuntacı” olarak nitelendirmektir. Milli iradeyi yok saymaktır. Bu dil demokratik siyasetin değil, vesayetçi geleneğin bugünkü dışa vurumudur. Olsa olsa içindeki “cunta” özlemini başkalarına yansıtma halidir. AK Parti ve Cumhur İttifakı tabanını aşağılayan, siyasi nezaketten nasibini almamış bu dil, fırsat bulunca her türlü aşırılığı ve baskıyı yapacağını şimdiden ortaya koymaktadır.

Gerginliği, kutuplaştırmayı, kamplaştırmayı hedefleyen bu muhalefet dilinin, ana muhalefet partisine de, ülkemize ve demokrasimize de zarardan başka bir sonucu olmayacaktır. Sorumsuz ve saldırgan siyaset tarzı, geçmişte defalarca olduğu gibi, zamanı gelince halkımızdan gerekli demokratik cevabı sandıklarda alacaktır. Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanımıza yönelik sergilenen çirkin üslup kabul edilemez. Bu yaklaşım, ekonomik istikrarımızı bozma, güven ortamını zedeleme ve insanımızın refahına kastetme anlamına gelmektedir."

YILMAZ TUNÇ: HEDEF SAPTIRMA, ALGI OLUŞTURMA...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir. Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı’na ‘cunta başkanı’ demek, demokratik meşruiyeti inkâr, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır. Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten ‘Yassıada Zihniyeti’ni hafızalarına kazıyan aziz milletimiz, vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahiptir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, muhtıralara, sokak kalkışmalarına ve 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele etmiş, demokrasiyi korumuş, darbeci cuntacı anlayışı tarihe gömmüştür. CHP Genel Başkanı’na düşen; yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır."