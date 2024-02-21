Binlerce yıllık 'çıplak' festivali sona erdi

Japonya'nın binlerce yıllık "çıplak adam festivali" nüfus azalması nedeniyle sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:02
Binlerce yıllık 'çıplak' festivali sona erdi
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Japonya'nın "çıplak adam festivali" olarak bilinen ve bin yılı aşkın süredir devam eden etkinliği,  gözlerden uzak Kokusekiji Tapınağı'nda son kez düzenlenerek ülkenin yaşlanan nüfus krizine kurban giden son Japon geleneği olarak nitelendirildi. 

Festival organizatörleri internette yayınladıkları bir yazıda, ritüelin taleplerine ayak uyduramayan yaşlanan yerel halkın üzerindeki baskıyı hafifletmek için yeterli sayıda istekli genç katılımcı bulamadıklarını söyledi. 

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Kokusekiji Tapınağı Baş Rahibi Daigo Fujinami, tapınağın web sitesinde "Bu karar, festivale katılan bireylerin yaşlanması ve haleflerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır" diye yazdı.

Japonya'nın nüfusu 1980'lerdeki ekonomik patlamadan bu yana istikrarlı bir şekilde azaldı. Japonya'da on yılı aşkın bir süredir ölümlerin doğumları geride bırakması da dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin liderleri için giderek büyüyen bir sorun teşkil etmeye başladı. Yaşlanan nüfusun talebi arttıkça emekli maaşlarını ve sağlık hizmetlerini finanse etmekte zorlanan liderler, giderek artan yaşlı nüfus ve azalan işgücü ile karşı karşıya kaldı. 

Ulusal yayın kuruluşu NHK'nın bildirdiğine göre, ritüeli görmek isteyen turistler arasında olduğu kadar, gelecek yılın bereketli geçmesini dileyen yerel halk arasında da popüler olan törene yaklaşık 3 bin ziyaretçi katıldı. Törende bol hasat, refah, sağlık ve bereket kutlamaları yapıldı. 

Etkinlik, erkek katılımcıların sadece bir peştamal ve bir çift beyaz çorap giymesi nedeniyle çıplak festival olarak bilinmekte.

49 yaşındaki bölge sakini Kikuchi Toshiaki, "Festivalin sona eriyor olması üzücü. Unutulmaz bir festival olması umuduyla son kez katıldım" dedi.


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