'The Office' dizisnde oynamıştı: 50 yaşında öldü

Orijinal The Office dizisinin Keith'i Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:33
'The Office' dizisnde oynamıştı: 50 yaşında öldü
Abone Ol google-news

İngiltere yapımı orijinal The Office dizisinde Keith karakterini canlandıran komedyen ve aktör Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti. 

Dizinin yaratıcısı Ricky Gervais, X üzerinden bir mesaj paylaşarak MacIntosh'U "gerçekten orijinal bir insan" olarak niteledi. 

Göz Atın
Koşma etkinliğine katıldı: Milletvekili fenalaşarak öldü

Koşma etkinliğine katıldı: Milletvekili fenalaşarak öldü
Bir günde 24 İsrail askeri öldü: Soruşturma başlatıldı

Bir günde 24 İsrail askeri öldü: Soruşturma başlatıldı

MacIntosh, son olarak 2017 tarihli İngiltere yapımı romantik komedi Finding Fatimah'da oynamıştı. 

MacIntosh'un ölüm nedeni henüz doğrulanmadı.


The Office haberleri keith haberleri ewan macIntosh haberleri öldü haberleri

İlgili Haberler

Koşma etkinliğine katıldı: Milletvekili fenalaşarak öldü

Koşma etkinliğine katıldı: Milletvekili fenalaşarak öldü
Ebeveynlik tavsiyesi veriyordu: Çocuk istismarından hapis cezası

Ebeveynlik tavsiyesi veriyordu: Çocuk istismarından hapis cezası
Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Araç sahibini ilgilendiren iddia: Yılda 4 kez MTV mi geliyor?

Araç sahibini ilgilendiren iddia: Yılda 4 kez MTV mi geliyor?
UEFA maç günü gelirlerini açıkladı: Galatasaray listedeki tek Türk takımı oldu!

UEFA maç günü gelirlerini açıkladı: Galatasaray listedeki tek Türk takımı oldu!
Mahkeme, Gezi Davası’nda Yargıtay’ın kararına uydu: Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Mahkeme, Gezi Davası’nda Yargıtay’ın kararına uydu: Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
Çekya’da gündem Galatasaray: ‘Sarı-kırmızılılar tura daha yakın’

Çekya’da gündem Galatasaray: ‘Sarı-kırmızılılar tura daha yakın’
Son dakika... Erdoğan seçmeni doğalgazla tehdit etmişti: Akşener'den sert tepki!

Son dakika... Erdoğan seçmeni doğalgazla tehdit etmişti: Akşener'den sert tepki!
‘Kedi katili’ İbrahim Keloğlan hakkında yeni gelişme!

‘Kedi katili’ İbrahim Keloğlan hakkında yeni gelişme!
‘Hepinizi seviyorum’ diyerek duyurdu: Yeniden Refah’ın adayı çekildi

‘Hepinizi seviyorum’ diyerek duyurdu: Yeniden Refah’ın adayı çekildi
Zamlar gelmeye devam ediyor… O platformda abonelik ücretleri 4 kat arttı

Zamlar gelmeye devam ediyor… O platformda abonelik ücretleri 4 kat arttı