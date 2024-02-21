'The Office' dizisnde oynamıştı: 50 yaşında öldü
Orijinal The Office dizisinin Keith'i Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti.
İngiltere yapımı orijinal The Office dizisinde Keith karakterini canlandıran komedyen ve aktör Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti.
Dizinin yaratıcısı Ricky Gervais, X üzerinden bir mesaj paylaşarak MacIntosh'U "gerçekten orijinal bir insan" olarak niteledi.
Göz Atın
MacIntosh, son olarak 2017 tarihli İngiltere yapımı romantik komedi Finding Fatimah'da oynamıştı.
MacIntosh'un ölüm nedeni henüz doğrulanmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'de 'İstanbul' belirsizliği çözüldü
- İBB hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı
- Şahan Gökbakar'dan, Şevki Yılmaz'a tokat gibi yanıt
- CHP’nin İzmit adayı, adaylıktan çekildi!
- DEM Parti'de 'İstanbul' bilinmezliği
- Erdoğan'ın savcıyla diyaloğu gündem oldu
- İstanbul Üniversitesi ayakta!
- Savaş'ın o ifadelerine Gökhan Zan'dan yanıt
- Özel’in memleketinde CHP’li adayın başvurusuna ret
- Mülakatta dini soru!