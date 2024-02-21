Ebeveynlik tavsiyesi veriyordu: Çocuk istismarından hapis cezası

ABD'de ebeveynlik tavsiyeleri verdiği YouTube kanalıyla bilinen Franke ve iş ortağı Hildebrandt, 'ebeveynlik yöntemleri' adı altında çocukları aç bırakmak sebebiyle istismardan hapis cezası aldı.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:00
Ebeveynlik tavsiyesi veriyordu: Çocuk istismarından hapis cezası
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ABD’de YouTube’da ebeveynlik tavsiyeleri verdiği kanalıyla ünlü olan Ruby Franke isimli kadın ve iş ortağı Jodi Nan Hildebrandt, 'ebeveynlik yöntemleri' adı altında çocukları aç bırakmaları sebebiyle çocuk istismarından hapis cezasına çarptırıldı.

Ağustos 2023'te aynı suçtan gözaltına alınan ve Utah eyaletinde yargılanan Franke ve Hildebrandt, çocukları yemek, su ve yataktan mahrum bırakma gibi istismar suçlarından hakim karşısına çıktı. İkili, haklarındaki suçlamalar nedeniyle her biri 1 ila 15 yıl arasında değişen dört ayrı hapis cezasına çarptırıldı. Franke, kendisine yöneltilen istismar suçlamasını kabul etti. Bu suçlamalar için Utah yasalarına göre Franke'in en yüksek hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

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'ÇOCUKLAR TOPLAMA KAMPI KOŞULLARINDA YAŞIYORDU'

Savcı Eric Clarke, Franke'in o dönemde 9 ve 11 yaşlarında olan iki çocuğunun 'toplama kampı' koşullarında yaşadığını kaydetti. Çocuklara su, yiyecek ve yatacak yer gibi ihtiyaçlara sık erişimi engellediğini belirten Clarke, Franke'i topluma tehdit oluşturmakla suçladı.

Ruby Franke ilk olarak 2015 yılında “8 Passengers” (8 Yolcu) isimli YouTube kanalıyla ünlü olmuştu. Franke, kanalında, altı çocuğuna nasıl ebeveynlik yaptığını anlatıyordu. Kanal 2023'te etkinliğine son verilene kadar 2 milyon aboneye ulaşmıştı. Franke, daha önce de kanalında anlattığı sıkı ebeveynlik yöntemleri sebebiyle eleştirilmiş, oğlunu ceza olarak aylarca bir fasulye çuvalı üzerinde uyuttuğunu söylemişti. Franke’nin bir ‘disiplin’ yöntemi olarak yemek vermemeyi de kullandığı kendi anlatımlarından biliniyordu. 

Söz konusu fasulye çuvalı ifadelerinin ardından bazı izleyiciler yerel çocuk koruma hizmetlerini aramış, Franke ise söylediklerinin ‘bağlamından çıkarıldığını’ ileri sürmüştü. Ağustos ayındaki gözaltı kararının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan büyük kızı Shari Franke, “Yıllardır polise ve Çocuk Koruma Hizmetleri’ne bunu anlatmaya çalışıyorduk. Sonunda müdahale etmeye karar vermelerine sevindik” dedi. Gözaltındaki Franke ise polise konuşmayı reddederek avukat talebine bulundu.


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