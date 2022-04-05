BioNTech CEO'su Uğur Şahin maaşına zam yaptı

05 Nisan 2022 Salı, 18:15

Aşı şirketlerinin CEO’ları koronavirüs pandemisi döneminde dünyanın en zenginleri listelerine girdi.

Financial Times’ın aktardığı bilgiye göre, Biontech CEO’su Uğur Şahin’in maaşı pandemi öncesine göre üç kat artarken, Şahin hisseleri sayesinde dünya üzerindeki en zengin Türk oldu.

Şahin’in maaşı 2020-2021 döneminde 30,8 milyon dolara yükseldi. Şahin, 2018-2019 döneminde 8,5 milyon dolar ödeme almıştı.

100 MİLYON DOLARI AŞTI

mRNA aşırı üreten Pfizer, BioNTech ve Moderna’nın üst düzey yöneticileri, bu şirketler tarafından koronavirüse karşı geliştirilen mRNA aşılarının büyük ticari başarısı nedeniyle pandemide toplamda 100 milyon dolardan fazla maaş almış oldu.

Uğur Şahin’in ve diğer üst düzey yöneticilerin, maaştan elde ettiği gelirin yanında temettü ödemeleri ve hisse satışlarından elde ettiği gelirler de bulunuyor.