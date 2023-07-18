Bir ABD askeri, Kuzey Kore sınırını geçtikten sonra gözaltına alındı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 14:30

Güncelleme: 18.07.2023 - 14:30

Bir ABD vatandaşının, Güney Kore ve Kuzey Kore sınırında bulunan Ortak Güvenlik Bölgesi'nde izinsiz bir tur sırasında sınırı geçtikten sonra Kuzey Kore tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Komutanlığı, söz konusun kişinin Kuzey Kore'nin gözetiminde gözaltında olduğunu açıkladı.

Güney Kore'de yayınlanan Dong-a Ilbo gazetesinin Güney Kore ordusuna dayandırarak verdiği habere göre, söz konusu kişinin "Travis King" adında er rütbesinde bir ABD askeri olduğu belirtildi.

BM Komutanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "JSA oryantasyon turunda bulunan bir ABD vatandaşı, Askeri Sınır Çizgisi'ni izinsiz olarak geçerek Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (DPRK) girmiştir. Kişinin, şu anda Kuzey Kore'nin gözetiminde olduğuna inanıyoruz ve bu olayı çözmek için Kuzey Koreli meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz" denildi.