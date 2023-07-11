Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak

Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:05

Güncelleme: 11.07.2023 - 14:06

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD ve Güney Kore’nin Kore Yarımadası'ndaki hava faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kim Yo-jong, ABD keşif uçağının Kuzey'in hava sahasını 8 defa ihlal ettiğini ve "hava casusluk faaliyeti" yürüttüğünü söyledi.

Ordunun karşı hamle için görevlendirildiğini söyleyen Kim Yo-jong, "ABD yasa dışı ihlallere devam ederse unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak" ifadesini kullandı.

GÜNEY KORE'YE SUÇLAMA

Kim Yo-jong, Kuzey Kore’nin hava sahasını ihlal ettiği iddialarını yalanlayan Güney Kore ordusuna da yanıt verdi. Kim Yo-jong, Güney'in söz konusu uçuşu "utanmadan" normal olduğunu iddia ettiğini belirtti. Kim Yo-jong, Güney'in Kuzey'i provokasyon yapmakla suçlamasına dair "küstahça davranmaktan vazgeç ve bir kere olsun çeneni kapa" ifadelerini kullandı.

Kim Yo-jong, Seul'u Pyongyang'ın egemenliğini ihlal etmekle suçlayarak, hava sahası meselesinin Kuzey Kore ve ABD arasında olduğunu söyledi.

Kim Yo-jong, açıklamasında Güney Kore'den bahsederken Kore Cumhuriyeti ifadesinin kısaltmasını kullandı.

Kuzey Kore, resmi açıklamalarında ilk defa "cumhuriyet" ifadesini kullandı.